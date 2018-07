Istat | ministero della P A apre a candidature per la presidenza

Istat - il ministero della pubblica amministrazione avvia la raccolta di candidature per la presidenza : Il nuovo presidente dell’Istat sarà scelto attraverso un bando pubblico come il predecessore Giorgio Alleva, il cui mandato è scaduto a metà luglio. A ufficializzarlo, smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla probabile scelta del demografo Gian Carlo Blangiardo – ritenuto vicino alla Lega – senza passare per la raccolta di candidature, è stato il ministero della pubblica amministrazione guidato da Giulia Bongiorno. ...