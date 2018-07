Istat | il ministero della pubblica amministrazione avvia la raccolta di candidature per

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il nuovo presidente dell’sarà scelto attraverso un bando pubblico come il predecessore Giorgio Alleva, il cui mandato è scaduto a metà luglio. A ufficializzarlo, smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla probabile scelta del demografo Gian Carlo Blangiardo – ritenuto vicino alla Lega – senza passare per ladi, è stato ilguidato da Giulia Bongiorno. Palazzo Vidoni ha infattito l’avviso per la “presentazione delle manifestazioni di interesse per la designazione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica”. “Il termine per la presentazionemanifestazione di interesse, da effettuare compilando il modulo online, scade alle ore 23.59 del 16 agosto”, si legge. L’avviso ricorda che il presidente è “scelto tra i professori ordinari in ...