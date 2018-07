: Israele, morto uno dei tre accoltellati - TelevideoRai101 : Israele, morto uno dei tre accoltellati - intelligencebar : Venti di guerra: Israele abbatte un caccia siriano. Morto il pilota (video) - Secolo d'Italia - augustociardi : @ChiccoParigi @statonero @F4Fake1 @Gregnrg @lacofini @ZorbaAle @Giaesistente @rolla_tappa @Dischivolanti @ilbanale… -

E'uno dei tre israeliani che nel tardo pomeriggio di ieri è stato accoltellato in un attacco ad opera di un palestinese 17enne in un insediamento vicino a Ramallah, in Cisgiordania. La vittima,31 anni,era stata ricoverata in condizioni molto critiche all'ospedale Hadassah Mont Scopus,a Gerusalemme Un secondo ferito,un 58enne,è nello stesso nosocomio in gravi condizioni, anche se stabili. Il terzo ferito, colpito leggermente a una gamba,è riuscito ad uccidere l'aggressore, nativo palestinese della città di Kobar.(Di venerdì 27 luglio 2018)