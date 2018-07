: Investita da treno, ipotesi suicidio - TelevideoRai101 : Investita da treno, ipotesi suicidio - LiguriaNotizie : Pietra Ligure, persona muore investita da un treno - agnes_buah : Ho appena sentito una canzone che mi ha investita come un treno -

Si sarebbe gettata sotto unla donna di circa 50 anni il cui corpo è stato trovato ieri sera vicino ai binari della stazione vecchia di Viareggio. E' quanto si apprende mentre gli inquirenti sono ancora sul posto per gli ultimi rilievi e per ricostruire la dinamica del decesso. La donna viveva in roulotte, insieme con il marito, poco lontano da dov'è stato rinvenuto il suo corpo. I treni per ora continuano a viaggiare alternati,su un unico binario in entrambe le direzioni con ritardi di circa 120 minuti.(Di venerdì 27 luglio 2018)