Inter | Vrsaljko atteso lunedì per le visite mediche; Vidal si riduce l' ingaggio

Inter - svolta nella trattativa per Vrsaljko : L'Inter torna a muoversi con forza in questa sessione di Calciomercato. Dopo aver messo a segno i cinque acquisti nel mese di luglio, con l'arrivo di Asamoah, De Vrij, Martinez, Nainggolan e Politano, potrebbe completare definitivamente la rosa seguendo le indicazioni del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Dopo l'ultima amichevole contro lo Sheffield United, infatti, l'allenatore di Certaldo ha sottolineato come manchino due pedine per ...

Inter - scatto sulla fascia : Vrsaljko è sempre più vicino : Luciano Spalletti può sorridere: Sime Vrsaljko , il primo obiettivo della lista per il post Cancelo, si avvicina. Inter e Atletico Madrid stanno definendo in queste ore l'operazione impostata , da ...

Inter - Vrsaljko più vicino : l'Atletico Madrid apre al prestito : L'Inter fa un passo in avanti per Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato, primo nella lista della spesa di Spalletti, è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. l'Atletico Madrid, che voleva ...

Calciomercato Inter – Accelerata nerazzurra per Vrsaljko - operazione in dirittura d’arrivo : le cifre : Il club nerazzurro è vicino a mettere le mani su Sime Vrsaljko, per l’Atletico Madrid pronti otto milioni di prestito oneroso e diciassette di riscatto L’Inter è vicina a Sime Vrsaljko, accelerazione decisiva nelle ultime ore del club nerazzurro che ha sciolto le riserve per il croato. Contatti positivi tra l’Atletico Madrid e i nerazzurri, che hanno messo sul piatto un prestito oneroso di otto milioni e un diritto di ...

Inter - agenti di Vrsaljko a Madrid : le ultime : Sime Vrsaljko è l'obiettivo numero per la fascia destra dell' Inter . Come scrive il Corriere dello Sport , gli agenti del croato, Vlado Lemic e Riso, sono stati a Madrid per recapitare l'offerta nerazzurra da 7 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto a 18 milioni. L' Atletico , al ...

Calciomercato Inter - arriva Vrsaljko : importante colpo per Spalletti poi l’ultimo innesto : 1/11 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko è sempre più vicino : contatti positivi nelle ultime ore : Sarà molto probabilmente Sime Vrsaljko il prossimo terzino destro dell' Inter . I nerazzurri e il nazionale croato sono sempre più vicini: nelle ultime ore ci sono stati contatti positivi tra le parti,...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative. L'Inter su Vrsaljko : Ma tiene d'occhio anche Zappacosta. Il Napoli è vicinissimo ad Arias e cerca un terzo portiere; l'Atalanta accoglie Mario Pasalic

Calciomercato Inter – Asse caldissimo con il Chelsea : Zappacosta alternativa a Vrsaljko - Bakayoko per il centrocampo : Si fa caldissimo l’Asse di mercato fra Inter e Chelsea: i nerazzurri puntano Zappacosta come alternativa a Vrsaljko, a centrocampo spunta il nome di Bakayoko Settimana caldissima per il Calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra cerca un’alternativa a Vrsaljko sulla fascia destra, viste le resistenze dell’Atletico Madrid alla formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Modalità alla quale non si ...

Inter - tre nomi se non arriva Vrsaljko : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'Inter valuta tre alternative al primo obiettivo Sime Vrsaljko per la fascia destra. I nomi caldi sono quelli di Darmian, Zappacosta e Henrichs.

Calciomercato Inter - Vrsaljko ad un passo? : L’Inter si sta muovendo per regalare un terzino a Spalletti, che dopo aver perso Nagatomo e Santon, si trova con solo 3 esterni e sta provando in queste ore la pista che porta a Vrsaljko. Dopo un momento difficile della trattativa, l’Inter ha aspettato la conclusione dei Mondiali per dare tempo a Vrsaljko, che negli ultimi giorni ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia, dopo l’avventura con il Sassuolo. Il ...

Dalla Spagna : Inter - Vrsaljko si avvicina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Calciomercato Inter - Vrsaljko + Vidal : i nerazzurri completano la rosa - pronto il doppio blitz entro le prossime ore : 1/3 ...

Inter : prima Vrsaljko - poi Barella. La risposta Inter a Ronaldo : Come scrive Davide Stoppini nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il d.s. nerazzurro Piero Ausilio sta utilizzando la pazienza necessaria in questo casi per far scendere il prezzo del ...