Inter | Vecino via a una sola condizione

Inter e Chelsea pensano allo scambio tra Vecino e Bakayoko (RUMORS) : L'Inter continua a muoversi sul mercato per regalare gli ultimi innesti al tecnico, Luciano Spalletti, per completare la rosa a sua disposizione in vista del ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza. Nelle amichevoli disputate fino ad ora la squadra ha denotato ancora qualche carenza e anche il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di portare a Milano un terzino destro e un centrocampista ...

Inter : Vidal più Di Maria possibili in caso di doppia cessione - Vecino in bilico (RUMORS) : Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva di Calciomercato e l'Inter si sta muovendo per chiudere le ultime operazioni per rinfoltire e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La rosa dovra' necessariamente essere di ventidue elementi - tutti potenziali titolari - vista la partecipazione alla prossima edizione della Champions League che comportera' il fatto di giocare quasi sempre tre partite a settimana fino ...

Inter - non solo Joao Mario : anche Vecino e Gagliardini sacrificabili (RUMORS) : In casa Inter si continua a lavorare per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Luciano Spalletti, dopo i cinque acquisti gia' messi a segno nel mese di luglio, ha richiesto ulteriori giocatori per completare la rosa nerazzurra. I rinforzi di cui necessita l'Inter sono ormai noti: un terzino destro, un mediano da affiancare a Marcelo Brozovic ed un esterno d'attacco. Prima di potersi muovere ufficialmente, però, molto probabilmente l'Inter ...

Calciomercato Inter - per Zappacosta potrebbe esserci il 'sacrificio' di Vecino : Mentre tutti i riflettori sono puntati sulla Juventus e sul 'colpo del secolo' Cristiano Ronaldo [VIDEO], l'Inter continua ad essere tra i club più attivi sul mercato. La societa' nerazzurra è sempre a caccia di un difensore esterno destro in grado di sostituire degnamente Joao Cancelo che, come noto, non è stato riscattato dal Valencia ed è poi finito alla Juve. I nomi in pole sono sempre gli stessi, anche se sembra sia sfumata la possibile ...

Inter - Rafinha potrebbe tornare con la cessione di Vecino : In casa Inter continua a tener banco la speranza di vedere tornare a Milano il fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. Il giocatore è tornato al Barcellona dopo sei mesi di prestito in cui è risultato fondamentale nella rincorsa della squadra nerazzurra per la qualificazione in Champions League, dopo ben sette anni di assenza. L'Inter ha preso Rafinha dal Barcellona a gennaio in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni ...

L'Inter pensa alla cessione di Vecino al Chelsea (RUMORS) : L'Inter è stata molto attiva nella finestra di giugno di Calciomercato visto che ha chiuso il bilancio in pareggio realizzando cinquanta milioni di euro di plusvalenze con una serie di cessioni e senza sacrificare i big. In entrata, invece, sono stati ben cinque gli acquisti, con l'arrivo di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Come ammesso dal direttore sportivo, Piero Ausilio, arriveranno almeno ...

Inter - Rafinha può tornare con la cessione di Vecino (RUMORS) : L'Inter, dopo aver raggiunto l'obiettivo di chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, adesso si è presa una piccola pausa in attesa di chiudere gli altri tre colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Ma c'è un giocatore su tutti che i tifosi nerazzurri vorrebbero rivedere a Milano: Rafinha Alcantara. Il fantasista brasiliano [VIDEO] è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la squadra nerazzurra ...

L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions : Vecino goleador : L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador. La vittoria delL’Inter è la più importante degli ultimi otto The post L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions : Vecino goleador : L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador. La vittoria delL’Inter è la più importante degli ultimi otto The post L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Calciomercato Inter - Vecino è nella lista dei cedibili : MILANO - Ha portato l 'Inter in Champions e ieri ha esordito al Mondiale con il suo Uruguay, ma non è assolutamente detto che Matias Vecino indossi ancora la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il ...

Inter - Vecino e la plusvalenza mancata : Sarri lo voleva al Chelsea : Come svelato da Sky Sport , Sarri aveva già fatto il nome di Vecino al suo staff come possibile rinforzo per il Chelsea . Poi la trattativa coi Blues ha subito dei grandi rallentamenti e il nome di ...

Rizzoli : 'Inter-Juve? Orsato non è stato all'altezza. Vecino? Il Var ha agito bene' : PROPOSTO MODIFICHE - 'Il protocollo della Var è Mondiale e quindi ci atteniamo rigorosamente a quello perché è giusto che il campionato italiano sia uguale a quello di tutto il resto del mondo. Certo,...

L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions : Vecino goleador : L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador. La vittoria delL’Inter è la più importante degli ultimi otto The post L’Inter asfalta la Lazio all’Olimpico e stacca il pass Champions: Vecino goleador appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Lazio-Inter 2-3 - nerazzurri in Champions! Decide la testa di Vecino : E al 36' il mondo in effetti si ribalta, visto che sul corner di Brozovic non Ranocchia - buttato dentro per i centimetri - ma Vecino va in cielo per trovare l'angolino opposto. Un finale surreale. ...