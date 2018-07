Inter | svolta nella trattativa per Vrsaljko

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) L'torna a muoversi con forza in questa sessione di Calciomercato. Dopo aver messo a segno i cinque acquisti nel mese di luglio, con l'arrivo di Asamoah, De Vrij, Martinez, Nainggolan e Politano, potrebbe completare definitivamente la rosa seguendo le indicazioni del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti. Dopo l'ultima amichevole contro lo Sheffield United, infatti, l'allenatore di Certaldo ha sottolineato come manchino due pedine per completare la squadra in vista della nuova stagione, che vedra' l'tornare in Champions League dopo sette anni di assenza. Un impegno da onorare e non semplice visto che la squadra nerazzurra sara' in quarta fascia al sorteggio. Le priorita' dei nerazzurri si conoscono e sono state sottolineate anche dal direttore sportivo, Piero Ausilio, che ha annunciato come dovrebbero arrivare un terzino destro e un centrocampista centrale....