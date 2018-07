Inter | Gagliardini | ' Tre partite difficili | ma dobbiamo far bene e mettere minuti nelle

Inter - non solo Joao Mario : anche Vecino e Gagliardini sacrificabili (RUMORS) : In casa Inter si continua a lavorare per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa. Luciano Spalletti, dopo i cinque acquisti gia' messi a segno nel mese di luglio, ha richiesto ulteriori giocatori per completare la rosa nerazzurra. I rinforzi di cui necessita l' Inter sono ormai noti: un terzino destro, un mediano da affiancare a Marcelo Brozovic ed un esterno d'attacco. Prima di potersi muovere ufficialmente, però, molto probabilmente l' Inter ...

Inter - Gagliardini in sede : la strategia per il rinnovo : Dopo un giugno caldissimo dal punto di vista del mercato, in casa Inter adesso si lavora sui rinnovi. Secondo Sky Sport , oggi Roberto Gagliardini era in sede insieme al suo agente per trattare il rinnovo di contratto. È una cosa che già diversi giocatori nerazzurri hanno fatto, ci sarà il rinnovo per Skriniar e ...