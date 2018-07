Inter | arriva Vrsaljko | sarà lui il sostituto di Cancelo | sorride Spalletti

Calciomercato Inter - arriva Vrsaljko : importante colpo per Spalletti poi l’ultimo innesto : 1/11 AFP/LaPresse ...

Inter - tre nomi se non arriva Vrsaljko : Secondo La Gazzetta dello Sport , l'Inter valuta tre alternative al primo obiettivo Sime Vrsaljko per la fascia destra. I nomi caldi sono quelli di Darmian, Zappacosta e Henrichs.

Dalla Spagna : Inter - Vrsaljko si avvicina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Incidente Pasquale Carlino - arrivano notizie confortanti dalla famiglia : le condizioni del calciatore dell’Inter : Pasquale Carlino è rimasto gravemente ferito dopo un Incidente in motorino, le condizioni del 16enne calciatore dell’Inter migliorano Pasquale Carlino, centrocampista 16enne del settore giovanile dell’Inter, è stato coinvolto in un brutto Incidente mentre si trovava a bordo di una moto con un altro ragazzo lo scorso sabato sera. Il calciatore nerazzurro ha riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia ...

Inter - il rinforzo dal centrocampo può arrivare dal Chelsea : L'ultima amichevole disputata dall'Inter, persa contro il Sion 2-0, ha denotato i limiti ancora presenti all'Interno della rosa nerazzurra, nonostante i cinque acquisti gia' messi a segno fino ad ora. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno di un terzino destro, tanto che in Svizzera Spalletti ha schierato e sperimentato Dalbert in quel ruolo, un centrocampista centrale e un esterno d'attacco. A centrocampo il nome in pole position sembrava essere ...

Inter - arriva offerta del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : Ivan Perisic si sta godendo le meritate vacanze dopo il grande Mondiale disputato con la maglia della Croazia. L'esterno dell'Inter è stato uno dei principali protagonisti, con tre gol all'attivo, di cui uno in semifinale contro l'Inghilterra e uno nella finale contro la Francia. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei grandi top club europei. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, ha sottolineato ...

PES 2019 : arriva l'edizione dedicata ai tifosi dell'Inter : Per tutti gli appassionati di calcio, tifosi o non, giunge sul mercato una nuova edizione di PES 2019 davvero peculiare.Ebbene si tratta di un'edizione del gioco dedicata a tutti i tifosi dell'Inter, per cui prenderà il nome di PES 2019: Inter Edition. PES 2019 Inter Edition (già disponibile ora in pre-order) sarà un edizione speciale collezionabile di PES 2019, stampata in tiratura limitata per il mercato italiano, che sarà disponibile ...

Calciomercato Inter - spunta Henrichs se non arriva Vrsaljko : MILANO - Il preferito per la corsia di destra dell' Inter resta Vrsaljko , il cui valore di mercato dopo il Mondiale secondo l' Atletico Madrid è salito intorno ai 30 milioni. Il problema, però, non è ...

Inter - arriva la richiesta al Wolverhampton per Joao Mario (RUMORS) : L'Inter è sempre attiva sul mercato, non solo per quanto riguarda le operazioni in entrata, con la continua ricerca di un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco, ma anche con le operazioni in uscita. Nonostante abbia chiuso il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, infatti, la societa' nerazzurra ha bisogno di incassare per poter reinvestire sul mercato. Uno dei giocatori che quasi certamente lascera' Milano è il ...

Inter - Spalletti e il "patto" con i nuovi arrivati. Quella cena con il Ninja - poi... : Un modo per entrare subito in sintonia, far capire in quale mondo si è arrivati, conoscere la carta d'identità del giocatore ancor prima di verificarla sul campo. Con Nainggolan, poi, è andato ancora ...

Inter - la super clausola di Icardi è scaduta : arriva il rinnovo : Parole dolci - e decise - verso il mondo nerazzurro, con un pensiero rivolto anche ai tifosi. Aspettando il nuovo contratto con la fascia da capitano sempre attorno al braccio. Icardi e Wanda, ...

Inter - Zhang scosso dall'offerta arrivata per Perisic : ' Zhang è scosso dall'offerta arrivata per Ivan Perisic '. Così il Corriere dello Sport in prima pagina sull'ala croata: 'L'Inter ha avuto una proposta da Mourinho per il suo Manchester United'.

Inter - arriva il rifiuto di Dembélé : L'Inter è sempre molto attiva sul mercato, nonostante i cinque acquisti gia' messi a segno in questa sessione estiva. Ingaggi che, tra l'altro, hanno mostrato il loro valore nella prima amichevole, giocata ieri contro il Lugano e vinta 3-0, con una rete anche dell'attaccante argentino, Lautaro Martinez. La rosa a disposizione del tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, però va ancora perfezionata. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, infatti, ha ...