: ULTIM'ORA - Dimaro, infortunio per #Zielinski - RafAuriemma : ULTIM'ORA - Dimaro, infortunio per #Zielinski - SiamoPartenopei : ULTIM'ORA - Infortunio Zielinski, stop di tre settimane! Forte distorsione alla caviglia per il polacco - CalcioWeb : Infortunio #Zielinski, tegola #Napoli: si ferma il centrocampista -

(Di venerdì 27 luglio 2018)– Ilsi prepara per la prossima stagione, le aspettative sono altissime per la squadra di Carlo Ancelotti. Nel frattempo arrivano brutte notizie dall'ultimo allenamento,per il. Il calciatore si è procurato una forte distorsione alla caviglia destra, dopo alcuni minuti di preoccupazione il calciatore si è rialzato. Nella giornata di domani previsti gli accertamenti per scoprire l'entità dell'.