Infortunio Nibali | si spera nel recupero lampo | annunciato l' intervento chirurgico

(Di venerdì 27 luglio 2018) Tour de France tra i più cocenti per Vincenzo, delusione e rabbia per ciò che è successo alla tappa 12 di giovedì 19 luglio. Le polemiche che hanno investito l'organizzazione del Tour per la caduta disono state di fuoco, come per altri spiacevoli eventi capitati in questa sfortunata edizione ma ora per la squalo è tempo di riposo e. Per Vincenzo, il più prestigioso e valoroso al momento tra i ciclisti italiani ci sono importanti sfide da vincere in vista di due eventi che potrebbero segnare il suo personale rilancio, il Mondiale e la Vuelta. Vincenzosi deve operare, l'annuncio dello staff medico L'annuncio dell'imminente operazione arriva direttamente dal responsabile dello staff medico della Bahrain Merida, il Dottor Magni. La squadra ha rilanciato con un tweet nella serata di ieri la posizione del medico, dopo la rovinosa caduta al Tour ...