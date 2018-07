Infortunio Kyrie Irving | il retroscena medico | l’infezione al ginocchio poteva peggiorare

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018)ha svelato un particolarein merito al suocreatasi sulle viti di metallo presente nel suosarebbe potutagravementeè stato la vera arma in più dei Boston Celtics per tutto l’arco della stagione, ma la sua assenza ai Playoff si è fatta sentire. Il playmaker è stato costretto a saltare la postseason per un problema alrelativo ad un’infezione scoperta sulle viti impiantategli dall’patito nel 2015. Infezione scoperta in tempo, prima che diventasse qualcosa di più pericoloso. Come racconta lo stesso, ormai finalmente guarito: “voglio dire, chiedi a qualcuno che ha un’infezione, probabilmente proverà a minimizzarlo. È una cosa personale perché il tuo corpo lo sta attraversando. Stavo combattendo un’infezione in un posto specifico nel tuo corpo in cui non puoi ...