: #RMCNEWS #Tav, industriali Torino: 'Allibiti di fronte al valzer di posizioni'. - rmc_official : #RMCNEWS #Tav, industriali Torino: 'Allibiti di fronte al valzer di posizioni'. - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #Tav, industriali Torino: 'Allibiti di fronte al valzer di posizioni'. - CyberNewsH24 : #Industriali Torino:allibiti da caos Tav -

"Siamodi fronte valzer di posizioni in merito al futuro della Tav che ha avuto luogo in questi giorni, portato avanti dagli esponenti dell'esecutivo". Così in una nota il presidente deglitorinesi, Gallina, commenta le ultime dichiarazioni sulla Tav di esponenti del governo. "Siamo fortemente preoccupati. Bloccare la Tav sarebbe un gesto autolesionistico, una disgrazia. Tornare indietro non si può e non si deve", avverte.(Di venerdì 27 luglio 2018)