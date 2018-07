Industrial Toys | lo studio del co-fondatore di Bungie sta lavorando a qualcosa di

eurogamer

(Di venerdì 27 luglio 2018) All'inizio di questo mese, Electronic Arts ha annunciato di aver acquisito lomobiledi Alex Seropian, il co-di, per una somma non rivelata. Al tempo, EA affermò cheavrebbe lavorato per "dare vita a nuovi concetti di gioco", ma la società non ha offerto ulteriori dettagli. Non sappiamo ancora esattamente su che cosa stiail team, ma il CFO di EA, Blake Jorgensen, ha speso qualche parola sul progetto.Come riporta Gamespot, nel corso della conference call dell'azienda, Jorgensen ha detto che il gioco in questione è "innovativo" e che potrebbe essere lanciato nei "prossimi due anni"."Non ti dirò ancora a cosa stanno, ma nei prossimi anni usciràche riteniamo sia piuttosto innovativo nello spazio mobile", ha affermato. "Quindi siamo molto emozionati."Read more…