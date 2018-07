Indonesia | bambino nasce con due facce

Blastingnews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Gilang Andika è unvenuto alla luce 2 mesi fa a Batam (una piccola isola dell'arcipelago Riau Islands), in, nato con duee due cervelli ma un solo corpo e un teschio. Questo è un caso straordinariamente raro ed estremo di gemelli siamesi, che si verifica quando c'è una complicazione nella divisione dell'uovo durante la gravidanza precoce e gli embrioni non si separano normalmente. Secondo il rapporto, la madre di Gilang, Ernilasari Andika, non era a conoscenza di qualcosa di insolito nella sua gravidanza prima della nascita. E nonostante tre ultrasuoni, i medici dell'ospedale Chamata Sahidiya Panbil non hanno rilevato alcuna anormalità....