Incidenti piazza S.Carlo - nuovo arresto per rapine con spray urticante : Incidenti piazza S.Carlo, nuovo arresto per rapine con spray urticante Finito in manette il quinto componente della banda responsabile delle rapine con spray al peperoncino durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid. All'epoca dei fatti, il 3 giugno 2017, era minorenne Parole chiave: ...

Incidenti : scontro frontale tra due tram in piazza Cordusio - feriti (2) : (AdnKronos) - Secondo le prime ricostruzioni la vettura proveniente da via Tommaso Grossi, "per un errore umano (il conducente non si è accertato della posizione dello scambio), ha urtato la vettura della stessa linea che arrivava da via Broletto", rende noto l'Atm. Entrambi i mezzi "procedevano a u