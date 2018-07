Incidenti in Montagna | crollano rocce | 42enne muore sul Cervino

Incidenti Montagna - precipita da Cervino : muore alpinista polacco : Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco proviene da NewsGo.

Incidenti Montagna : il disperso nel Cuneese è un carabiniere : Sono oltre 40 i volontari del Soccorso alpino e i carabinieri in azione da ieri sera in Valle Gesso, nel Cuneese, alla ricerca di una persona che non e’ rientrata da una escursione. Si tratta di Andrea Barbagli, 51 anni, carabiniere in servizio a Savona. La sua auto e’ stata trovata nei pressi del lago della Rovina. Una prima squadra e’ salita ieri sera al rifugio Genova-Figari. A partire dalle 7 di questa mattina, ...

Incidenti in Montagna : morto base jumper in Trentino : Grave incidente in Trentino: un giovane base jumper è morto ieri sera precipitando dal monte Brento. Il 25enne si era lanciato da solo, dopo avere usato un pulmino per arrivare in cima. I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: morto base jumper in Trentino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : precipita e muore durante escursione in Trentino : Grave incidente in Montagna questa mattina in Trentino, in Val di Tovel: un uomo è scivolato ed è precipitato vicino al passo de l’Om, durante un’escursione tra pian della Nana e la val Madris. Il 64enne si trovava oltre quota 2.000 metri, con un amico che ha chiamato subito i soccorsi, ma i sanitari, giunti sul posto in elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Incidenti in Montagna: precipita e ...

Incidenti Montagna : scivolano sulla neve - salve escursioniste : Due escursioniste francesi sono scivolate sulla neve scendendo dal Colle della Losa verso il lago Serru’, a Ceresole Reale, in provincia di Torino. Tratte in salvo dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, sono state trasportate in elicottero all’ospedale. Una ha riportato un grave trauma facciale, l’altra lievi escoriazioni. All’escursione hanno partecipato altre due donne, rimaste illese. L'articolo Incidenti ...

Incidenti Montagna : identificati gli alpinisti morti sul Cervino : Erano alpinisti esperti e ben equipaggiati Lukas Kendlbacher, austriaco di 28 anni, e Stefanie Frommelt, venticinquenne tedesca. I loro corpi senza vita sono stati recuperati ieri sul Cervino, dopo una caduta di 1.300 metri dalla vetta. Sono stati identificati solo oggi, dopo il rinvenimento dei loro documenti. Partiti in giornata dal rifugio Duca degli Abruzzi all’Orionde’, a 2.802 metri di quota, avevano raggiunto alcune ore dopo ...

Incidenti Montagna : morti due alpinisti sul Cervino : Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino proviene da NewsGo.

Incidenti Montagna : i morti sul Cervino sono trentenni stranieri : sono un uomo e una donna di circa 30 anni e probabilmente stranieri i due alpinisti morti sul Cervino dopo essere precipitati per 1.300 metri dalla parete sud. Procedevano legati ‘in conserva’ quando, verso le 12, uno ha perso l’equilibrio, trascinando l’altro nel vuoto. Poco prima, in vetta, avevano salutato una guida alpina, che poi li ha visti cadere e ha dato l’allarme. La stessa guida ha intuito che fossero di ...

Incidenti Montagna : morti due alpinisti sul Cervino : Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino proviene da NewsGo.

Incidenti in montagna - precipitano da 1.300 metri : morti alpinisti sul Cervino : L'incidente è avvenuto alle 12 circa a quota 4.4000 metri di altitudine: le vittime sono precipitate per 1.300 metri

Incidenti in Montagna : 2 alpinisti morti sul Cervino : Grave incidente in tarda mattinata: 2 alpinisti sono morti precipitando lungo la parete Sud del Cervino, a quota 4.400 metri. I due alpinisti, in cordata, procedevano in discesa sulla Scala Jordan: un testimone li ha visti cadere ed ha chiamato il Soccorso Alpino Valdostano. Un primo sorvolo ha confermato la presenza di due corpi, 1300 metri più in basso: il medico dell’equipaggio ha constatato il decesso di entrambi. I corpi sono stati ...

Incidenti in Montagna : scivola su sentiero del Monte Gazzo e sbatte la testa - soccorsa : A seguito di una caduta su un sentiero del Monte Gazzo, una donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino: è scivolata e ha sbattuto la testa mentre stava compiendo un’escursione con alcuni amici, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco che l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale in elicottero. L’escursionista ha riportato un trauma ...

Incidenti Montagna - alpinista morto sul versante svizzero del Cervino : Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino proviene da NewsGo.

Incidenti in montagna : due morti : Un alpinista è morto mentre scalava il Cervino sul versante svizzero. Il corpo è stato individuato da una guida alpina a 4.100 metri di quota, vicino alla cresta dell'Hornli. E un altro escursionista è morto in seguito a un malore mentre si trovava vicino al rifugio Aosta, in Valpelline. I tentativi di rianimarlo da parte del 118, giunto sul posto con l'elicottero, sono risultati vani.