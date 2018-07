Incidente sul lavoro | grave operaio perugino

Scoperta shock sulle Alpi - dal terreno spunta una mano : forse vittima di Incidente aereo : La Scoperta a monte de la Cabane du Cerro sul versante francese del Monte Bianco. L'ipotesi è che possa trattarsi della mano di una delle tante vittime di una sciagura aerea risalente al 1950 e avvenuta proprio nella zona del ritrovamento.Continua a leggere

In Breve - Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle : due mezzi coinvolti - ci sono feriti : Due feriti in codice giallo portati dal personale medico del 118 all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. E' il bollettino medico dell'ultimo Incidente stradale avvenuto intorno alle 20 lungo il ...

Incidente stradale sulla 554 - coinvolte cinque auto - grave un sedicenne : cinque le auto coinvolte, coinvolte una Panda, i cui occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, una Peugeot 206, una Lancia Y, un Taxi Mercedes e una Citroen Berlingo. La dinamica è in via di ...

Milano - Incidente Tangenziale est motociclista in coma / La Polizia di Arcore indaga sulla dinamica : Milano, incidente Tangenziale est motociclista in coma: la Polizia stradale di Arcore indaga sui rilievi dello schianto per cercare di capire le dinamiche di quanto accaduto. (Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:38:00 GMT)

Incidente sul lavoro in Sardegna : giovane macellaio perde la mano nel tritacarne : Mirko Carta, macellaio di ventidue anni, ha perso la mano in un grave Incidente sul lavoro avvenuto martedì mattina mentre si trovava nella macelleria Mauritania di Santadi, nel Sud Sardegna. Il giovane macellaio è finito con il braccio nel tritacarne e il macchinario ha fatto scempio della mano.Continua a leggere

Sardegna - spaventoso Incidente sulla strada statale 554 : 5 auto coinvolte - 2 feriti gravi : Traffico per ore in tilt all'incrocio con Quartu Sant’Elena in Sardegna. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto a fatica i passeggeri dalle lamiere delle autovetture coinvolte nello schianto. Sul posto anche ambulanze del 118, polizia stradale e carabinieri. I feriti trasportati negli ospedali di Cagliari.Continua a leggere

Sardegna : Incidente sul gommone per Roberto Benigni - ricoverato in ospedale : incidente in mare in Sardegna tra La Maddalena e Palau per l’attore e regista Roberto Benigni: lo riferisce la Nuova Sardegna. Benigni ieri stava facendo “una escursione in gommone insieme ad alcuni amici quando un’onda improvvisa avrebbe causato un movimento anomalo dell’imbarcazione e il comico toscano avrebbe battuto con violenza la schiena: è stato deciso di arrivare in porto a Palau e di attivare i soccorsi“. “Sul posto ...

Incidente sul gommone per Roberto Benigni : ricoverato a Sassari : Incidente sul gommone per Roberto Benigni in vacanza in Sardegna. Ne da' notizia il quotidiano La Nuova Sardegna. L'attore e regista, che sta trascorrendo qualche giorno di relax a La Maddalena, ieri durante un'escursione in mare con alcuni amici è scivolato battendo la schiena.Sempre secondo quanto riportato, in un primo momento l'Incidente e' sembrato lieve ma poi il dolore nella zona lombare e' aumentato per cui e' stato necessario un ...

Atena. Incidente sulla 598 : morti due centauri di Monopoli e Polignano : Una coppia ha perso la vita. Tre persone sono rimaste ferite. E’ il bilancio dell’Incidente stradale avvenuto sulla strada statale

Matteo Barbieri - ira della madre : 'Ricerche in ritardo'. Accuse sul web : non è stato un Incidente : E' solo un incidente o c'è qualcos'altro dietro la morte di Matteo Barbieri ? Il mondo del web in queste ore sta avanzando dubbi e si rincorrono, con il meccanismo moltiplicatore della condivisioni, ...

Incidente sul lavoro - inala vapori tossici : grave un 45enne : Un operaio di 45 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravi dopo aver inalato una sostanza tossica durante un'operazione di lavoro all'interno dell'azienda farmaceutica Olon di Pobbiano ...

Incidente sul lavoro - inala vapori tossici : gravissimo un 45enne : Un dipendente della Olon Spa di Pobbiano di Rodano , Milano, è stato trovato in arresto cardiaco dai colleghi di lavoro ed è stato ricoverato in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta martedì, ...

F1 - spunta un sorprendente retroscena sull’Incidente di Vettel : la colpa potrebbe essere di… Sirotkin [FOTO] : Una foto spuntata sui social mostra una perdita d’olio della Williams del russo proprio nella curva in cui Vettel ha perso il controllo della Ferrari Non cambia nulla a livello di classifica, ma forse potrebbe risollevare parzialmente il morale di Sebastian Vettel. spunta un retroscena relativo all’incidente che ha visto il tedesco protagonista ad Hockenheim, costato il ritiro al pilota della Ferrari. Una foto apparsa sui ...