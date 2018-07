Incidente autostrada A14 | un morto e 2 feriti gravissimi Ultime notizie Ancona | scontro

Incidente in autostrada : auto finisce schiacciata tra due tir - muore un uomo : Incidente mortale sull'autostrada A4, tra la barriera Milano Est e Sesto San Giovanni. Intorno alle 10.30 di questa mattina tre mezzi pesanti e un'automobile si sono scontrati. L'uomo alla guida dell'auto - un 59enne...

“Schiacciata tra due tir”. Tragico Incidente - morte choc in autostrada : Tragico schianto stamani sull’autostrada A4 nel tratto compreso tra la barriera di Milano Est e l’immissione da Sesto San Giovanni. Per cause ancora da accertare un’auto guidata da un 59enne è rimasta coinvolta in uno scontro tra tre mezzi pesanti. È successo intorno alle 10.30. La vettura su cui si trovava la vittima, un uomo di 59 anni, è rimasta schiacciata tra due camion. L’impatto è stato violentissimo e fatale per il 59enne, che è ...

Inferno sull’A1 : autista morto carbonizzato/ Ultime notizie : Incidente fra tre tir a Capua - autostrada chiusa : Inferno sull’A1: autista morto carbonizzato. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Verona - Marco Paolini indagato per lesioni dopo Incidente sull'autostrada : Nel tamponamento sulla A4 sono rimaste ferite due donne, una in condizioni gravissime. L'attore è risultato negativo all'alcoltest e ha ammesso la responsabilità dello schianto, dovuto probabilmente a un momento di distrazione alla guida

Incidente in autostrada : muore coppia e il figlio di 5 mesi : Una famiglia di origine calabrese è morta in un'Incidente stradale avvenuto ieri sull'autostrada A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli.

Inter - paura per Nainggolan : Incidente in autostrada con la Ferrari - nessuna ferita : ROMA - Tanto spavento, ma per fortuna nessun danno fisico per Radja Nainggolan, protagonista nel pomeriggio di un incidente stradale sull'autostrada A1, in Toscana, al volante della sua Ferrari GtC 4 ...

Radja Nainggolan - Incidente in autostrada : Ferrari distrutta/ Ultime notizie Inter : ecco come sta : Radja Nainggolan, incidente in autostrada: Ferrari distrutta. Ultime notizie, disavventura per il nuovo centrocampista dell'Inter: ecco come sta il belga(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:57:00 GMT)

Incidente tra mezzi pesanti in autostrada : traffico bloccato e autostrada chiusa : Un Incidente avvenuto a metà pomeriggio ha paralizzato il traffico in autostrada , lungo la A4 in direzione Venezia . Si tratta di un tamponamento tra tre mezzi pesanti avvenuto in comune di Castions ...

Modena - Incidente sull’Autostrada del Sole : morto un motociclista di 27 anni : Un giovane di Reggio Emilia è morto in un incidente sull’Autostrada del Sole avvenuto alle 4 del mattino tra Modena nord e Modena sud, in direzione Bologna. Il motociclista avrebbe urtato un’auto e perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Code in autostrada per parte della mattinata.Continua a leggere

Incidente in autostrada per un gruppo di fedeli diretti a Capo Nord - cinque feriti : Capannori , Lucca, , 15 giugno 2018 - Erano partiti per Capo Nord venerdì mattina, ma per il gruppo di parrocchiani di Lammari , un frazione di Capannori, il viaggio si è interrotto in Svizzera . Il ...