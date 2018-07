Inchiesta Montante | nuove accuse all' ex presidente del Senato Schifani

Si aggrava la posizione di Schifani nell'Inchiesta sul 'sistema Montante' : è accusato di concorso esterno in associazione a delinquere : Si aggrava la posizione di Renato Schifani, ex presidente del Senato coinvolto nell'inchiesta sul cosiddetto 'sistema Montante': i pm di Caltanissetta, che nei giorni scorsi hanno chiuso l'indagine a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante e di altre 23 persone, hanno contestato a Schifani, finora accusato di favoreggiamento e rivelazione di notizie riservate, il reato di concorso esterno in associazione a ...

Montante - i pm di Caltanissetta chiudono l'Inchiesta. Il leader di Sicindustria verso il processo : E' accusato di associazione a delinquere, 24 gli indagati. Il manager trasferito al reparto detenuti del Civico per accertamenti. Su Crocetta e gli ex assessori Vancheri e Lo Bello decisione a settembre. La difesa di Montante: "Cade l'accusa di concorso esterno in associazione...

Montante - Fava : “Da Bianco pressing (senza esito) sull’editore di Repubblica per non fare seguire Inchiesta a cronista” : L’ex sindaco di Catania Enzo Bianco avrebbe fatto pressione sull’editore del quotidiano La Repubblica. Il motivo? Il giornalista Attilio Bolzoni non doveva più seguire l’inchiesta su Antonello Montante, l’ex presidente di Confindustria prima indagato per concorso esterno a Cosa nostra e poi arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. A raccontarlo è Claudio Fava, presidente della commissione ...

Montante - indaga la commissione Antimafia : saranno ascoltati politici - burocrati e giornalisti citati nell’Inchiesta : La commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana indagherà sul caso legato ad Antonello Montante. Lungo l’elenco di politici, dirigenti dell’amministrazione regionale e giornalisti che saranno ascoltati dall’organo parlamentare, guidato da Claudio Fava. “Non ci sovrapporremo all’inchiesta giudiziaria che si concentra sull’esistenza di fattispecie penali. Noi intendiamo indagare sulle distorsioni dei processi ...

Caltanissetta - Inchiesta Montante : Schifani ed Esposito non rispondono ai pm : Davanti ai pm di Caltanissetta, che li hanno interrogati nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sincindustria, Antonello Montanete, hanno scelto di restare in ...

Corruzione : Inchiesta Montante sbarca all'Ars - Antimafia convoca Crocetta : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Sarà l'inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, da oggi in carcere, la prima questione sul tavolo della commissione Antimafia dell'Ars presieduta da Claudio Fava. Oggi, la prima riunione

Corruzione : Inchiesta Montante - Catanzaro si autosospende da presidenza Sicindustria : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro si autosospende dalla carica ricoperta all’interno dell’associazione. "A seguito dell’avviso di garanzia ricevuto e in attesa di un chiarimento che riguarda la mia persona – afferma – ho, con decorrenza dalla data odiern

Corruzione : Odg Sicilia - pronto a collaborare su Inchiesta Montante (2) : (AdnKronos) - Dall'Ordine dei giornalisti Siciliani la volontà di "approfondire i fatti, senza generalizzazioni e condanne pregiudiziali, rimanendo vicino a tutti i colleghi citati negli atti se risulterà che hanno svolto e continuano a svolgere il proprio mestiere ignorando le sollecitazioni e le l

Corruzione : Odg Sicilia - pronto a collaborare su Inchiesta Montante : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - L'Ordine dei giornalisti di Sicilia "preso atto delle vicende connesse al cosiddetto 'caso Montante' relative ai rapporti tra l'imprenditore e alcuni giornalisti, ha deciso di trasmettere alla Procura della Repubblica di Caltanissetta gli esiti delle proprie indagini e

Corruzione : Inchiesta Montante - perquisiti studio legale e casa di Fiumefreddo : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - L'ex presidente di Riscossione Sicilia Antonio Fiumefreddo conferma, con un post su Facebook, la notizia della perquisizione, avvenuta ieri pomeriggio, del suo studio legale e della sua casa di Catania nell'ambito dell'inchiesta della procura di Caltanissetta che ha po

Inchiesta su Antonello Montante Perquisito lo studio Fiumefreddo : Lì sono stati sequestrati i files e i dossier che riguardano noti esponenti della politica e del mondo imprenditoriale. Il 28 febbraio, Montante ha segnato, nel suo database delle registrazioni, "ore ...