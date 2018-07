Incendio nel nord della California | un morto e 3 pompieri feriti

PERDE MARITO E FIGLI NELL'Incendio DI ATENE/ “Sento ancora le loro voci” : mamma distrutta dal dolore : Un padre i i due FIGLI muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Incendio in un hotel nel Teramano - evacuate 300 persone : Incendio in un hotel nel Teramano, evacuate 300 persone Incendio in un hotel nel Teramano, evacuate 300 persone Continua a leggere L'articolo Incendio in un hotel nel Teramano, evacuate 300 persone proviene da NewsGo.

Marito e figli morti nell'Incendio di Atene/ “È la volontà del Signore” : la lettera commovente di una mamma : Un padre i i due figli muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 12:14:00 GMT)

Maxi Incendio nella Terra dei Fuochi - fumo nero a Caivano/ Video - ultime notizie : fiamme ancora non domate : incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Silvi. Incendio nel seminterrato dell'hotel pieno di turisti : Silvi. Fiamme dentro lo scantinato dell'hotel. L'allarme è scattato alle 6 di stamattina. L'Incendio si è sviluppato per cause ancora ignote all'interno di un locale seminterrato dell'hotel Hermitage, ...

Maxi Incendio nella Terra dei Fuochi - a fuoco capannone : aria irrespirabile : NAPOLI - Uno spaventoso incendio è divampato nella zona industriale di Caivano. Una piattaforma di riciclo e trattamento ecologico è andata in fiamme nella zona Pascarola. Un'enorme coltre di fumo...

Mazara - più di trecento pecore morte nell'Incendio di un ovile a Capo Feto : E' di trecento pecore morte bruciate o asfissiate il bilancio di un grave incendio che si è sviluppato in un ovile a Capo Feto, tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. L'incendio è probabilmente ...

Riprende Incendio nel bosco di San Pietro - in arrivo i canadair. FOTO : Acate - Sono ripresi diversi focolai d'incendio all'interno del bosco di San Pietro, zona Caltagirone, al confine con il comune di Acate.

Brucia ancora la Terra dei fuochi : maxi Incendio nella zona industriale di Pascarola : Nuovo incendio nella Terra dei fuochi. In fiamme una fabbrica del gruppo De Gennaro nella zona industriale di Pascarola, nel territorio comunale di Caivano, a ridosso tra le province di Napoli e...

Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luglio. Continuano senza sosta gli interventi dei mezzi antIncendio in tutta l'... : Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni ...

Maltempo nel Grossetano : fulmine provoca Incendio in abitazione : Un fulmine ha provocato un incendio nella notte in un’abitazione nel Grossetano, in località Campigliola, nel Comune di Manciano. Il fulmine avrebbe colpito un quadro elettrico e abbattuto un albero nel cortile dell’abitazione e in conseguente incendio ha interessato due stanze dell’edificio, il ripostiglio e il locale lavanderia. I residenti sono stati fatti uscire dall’abitazione a scopo precauzionale. Sul posto vigili ...

Morto annegato nell'Adda - Incendio in ditta e facciata caduta OGGI IN PILLOLE : Un 28enne Morto annegato nell'Adda, un incendio nella notte in una ditta di Pozzo d'Adda e la facciata dell'Unes caduta a Cassina. Le notizie più importanti di OGGI. Morto annegato nell'Adda Fatale il ...

Incendio all'isola ecologica di Firmo - il Sindaco : 'Piena fiducia nella Magistratura' : Firmo , Cosenza, " La comunità di Firmo, con a capo il Sindaco Gennarino Russo, non ci sta e condanna con estrema forza il vile atto che ha visto in fiamme l'isola ecologica comunale. I fatti ...

Incendio Pozzo - è il secondo in poche settimane nella stessa ditta : Incendio Pozzo. Il rogo di questa notte è il secondo che coinvolge la stessa azienda nel giro di poche settimane. Incendio Pozzo alla Ossidazione Anodica Srl Non è l'Alc, come erroneamente comunicato, ...