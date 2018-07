Incendio devasta un antico edificio a Cergnai

Mati prima e dopo : drone sorvola la devastazione dell'Incendio greco : "Ho visto cadaveri, auto bruciate, mi sento fortunata ad essere viva. Mati non esiste nemmeno più come insediamento", queste le parole di una donna sopravvissuta agli incendi che stanno devastando la Grecia alla TV Skai. Mati è una località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene. Qui si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto. Mati è irriconoscibile: ...

Enorme Incendio devasta un’area vicino a Manchester : evacuati i residenti : Enorme incendio devasta un’area vicino a Manchester: evacuati i residenti Le fiamme si sono propagate per almeno sei chilometri. Continua a leggere L'articolo Enorme incendio devasta un’area vicino a Manchester: evacuati i residenti proviene da NewsGo.

Scozia - Incendio devasta prestigiosa scuola d’arte a Glasgow : Scozia, incendio devasta prestigiosa scuola d’arte a Glasgow Scozia, incendio devasta prestigiosa scuola d’arte a Glasgow Continua a leggere L'articolo Scozia, incendio devasta prestigiosa scuola d’arte a Glasgow proviene da NewsGo.

Glasgow - Incendio devasta l’accademia di belle arti più famosa al mondo : l’aveva realizzata Mackintosh : Glasgow, incendio devasta l’accademia di belle arti più famosa al mondo: l’aveva realizzata Mackintosh Un incendio ha devastato l’Accademia di belle arti di Glasgow, in Scozia: le fiamme hanno completamente avvolto l’edificio, uno dei simboli della città. Non ci sono feriti, ma molti edifici e abitazioni nei dintorni sono stati evacuati. Il palazzo era stato […] L'articolo Glasgow, incendio devasta l’accademia di belle arti più ...

Glasgow - Incendio devasta l’accademia di belle arti più famosa al mondo : l’aveva realizzata Mackintosh : Un incendio ha devastato l'Accademia di belle arti di Glasgow, in Scozia: le fiamme hanno completamente avvolto l'edificio, uno dei simboli della città. Non ci sono feriti, ma molti edifici e abitazioni nei dintorni sono stati evacuati. Il palazzo era stato progettato dall'architetto scozzese Charles Rennie Mackintosh.Continua a leggere

Glasgow : Incendio devasta prestigiosa scuola d'arte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Scozia - Incendio devasta prestigiosa scuola d'arte a Glasgow : Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per cause ancora da accertare, nella prestigiosa scuola d'arte della città di Glasgow, in Scozia, provocando seri danni alla struttura. Lo riferiscono i ...