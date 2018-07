Incendi | Vigili del Fuoco | da giungo quasi il 70% di interventi in meno

Incendi a Siracusa - il M5s : più uomini e mezzi ai vigili del fuoco : "La Sicilia, il sole caldo, il mare, i paesaggi bucolici. La Sicilia che brucia, per il caldo e per il fuoco. Quest'ultimo il pericolo invisibile che distrugge flora e fauna, che depaupera la natura, ...

Italia - rischio Incendi e pochi Vigili del Fuoco : In questi giorni stiamo assistendo inermi alla devastazione della Grecia e della Svezia a causa degli incendi che hanno causato distruzione e morte. Che sia colpa del riscaldamento globale, che siano incendi dolosi per mano di piromani o che siano incendi dovuti alle temperature eccessive di questa stagione, sta di fatto che delle nazioni si sono ritrovate in ginocchio davanti ad una distruzione che ha assunto dimensioni storiche. In Italia sale ...

Incendi in Grecia : la testimonianza dei vigili del fuoco - “un disastro biblico” : I vigili del fuoco ciprioti inviati in Grecia per affiancare i colleghi ellenici nella nella lotta contro i devastanti Incendi che hanno colpito l’Attica negli ultimi giorni hanno fatto ritorno ieri sera nel loro Paese e hanno descritto la situazione che hanno affrontato come “un disastro di proporzioni bibliche“. Ben 64 persone tra vigili del fuoco, uomini della protezione civile e del servizio ambulanze sono stati inviati a ...

Vasto Incendio a Moresco : Vigili del Fuoco impegnati per ore. Non si esclude il dolo. FOTO : Vasto incendio nella tarda serata di ieri a Moresco. Il rogo si è originato quando erano circa le 23 di ieri sera lungo la strada che collega Moresco ad Altidona. Immediato l'arrivo sul posto dei ...

Incendi Grecia - pochi mezzi per i vigili del fuoco e zero piani di emergenza : i tagli per la Troika dietro il ritardo dei soccorsi : Lunedì 23 luglio ore 18,39. L’Incendio è appena scoppiato a Kallitechnoupolis con il vento che spira fortissimo. In un video si vedono i primi “fuggiaschi” che scendono dalle colline in fiamme per cercare riparo. In un batter d’occhio la furia dei roghi avvia quel processo che avrebbe portato, due giorni dopo, a toccare quasi 100 morti. Sullo sfondo, appena due vigili del fuoco che assistono inermi al disastro intorno ai boschi di ...

Napoli - grosso Incendio in un impianto di raccolta rifiuti a Caivano : un intossicato. Vigili al lavoro : Un incendio di enormi dimensioni è divampato in una di stoccaggio e smaltimento di materiale di imballaggio carta e plastica del gruppo De Gennaro. Si tratta di uno degli impianti di raccolta rifiuti più grandi del Meridione, situato nella zona industriale di Pascarola, a Caivano, nell’area nord di Napoli. Una colonna di fumo nero e denso si è alzato in cielo ed è visibile a decine di chilometri. “Il rischio è di un nuovo disastro ...

Incendi nel Palermitano : vigili del fuoco intossicati in ospedale : Nel corso della notte diversi Incendi sono scoppiati in provincia di Palermo: i canadair sono impegnati da ore nella zona tra Altavilla Milicia e Casteldaccia. Il fronte delle fiamme è di diversi ettari e numerose villette sono minacciate. Altri roghi sono segnalati nella zona del Monrealese. Ieri le fiamme sono divampate a Baucina, Montemaggiore Belsito, Termini Imerese, Monreale, Misilmeri, Bagheria e Balestrate: in quest’ultima località ...

Incendi : intesa tra la Regione Marche con prefetture e vigili del fuoco : La Regione Marche ha firmato stamane ad Ancona con prefetture e vigili del fuoco i protocolli per la prevenzione e la gestione degli Incendi. Per affrontarli sarà disponibile h24 anche un elicottero in grado di trasportare 1.200 litri d’acqua, con base a Cingoli (Macerata). “E’ stato contrattualizzato l’elicottero per il sistema antIncendio per l’intervento dall’alto sugli Incendi boschivi”, ha ...

Incendi Abruzzo : siglati gli accordi con i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale : Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, con delega alla Protezione Civile, Mario Mazzocca, ha sottoscritto questa mattina la convenzione tra la Regione Abruzzo e il Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché l’accordo di programma con i Carabinieri-Forestale in relazione alla campagna Aib (Anti Incendio Boschivo) 2018. Il Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise era rappresentato dal Generale Ciro Lungo e il Corpo ...

Galles - a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’Incendio : “Fate un lavoro stupefacente” : Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” Attraverso i social network la piccola Kelcea ha fatto arrivare ai pompieri che hanno operato nella Valle del Rheidol il suo speciale grazie Continua a leggere L'articolo Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” proviene da ...

Incendi - rogo nella Pineta di Castel Fusano : Vigili del Fuoco al lavoro : Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nella Pineta di Castel Fusano (a Castel Porziano, all’altezza della pista ciclabile) per Incendio della macchia mediterranea. Sul posto due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione civile. L'articolo Incendi, rogo nella Pineta di Castel Fusano: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimba scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall'Incendio : "Fate un lavoro fantastico" : "Vorrei dire grazie... Scommetto che è difficile lavorare con questo caldo, ma ciò non vi impedisce di fare un lavoro fantastico". A dieci anni ha chiesto aiuto alla mamma per fare arrivare il suo speciale ringraziamento a...

MILANO - IncendiO NEL DEPOSITO DI RIFIUTI AMSA/ Video ultime notizie - vigili del fuoco ancora sul posto : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:29:00 GMT)

Incendi Cagliari : Vigili del Fuoco impegnati con 10 autobotti : I Vigili del Fuoco di Cagliari, dalla sala operativa del 115 questo pomeriggio sono impegnati in diversi Incendi alla vegetazione sviluppatisi in diverse località dell’hinterland del capoluogo. In particolare i pompieri sono in azione a Selargius vicino al cimitero, fino alla Strada statale 554, dietro un mobilificio, dove l’Incendio ha interessato una rivendita di legname. Attivi anche a Quartucciu dove le fiamme hanno coinvolto una ...