Incendi in Svezia | pioggia in arrivo | revocato il divieto di accendere falò e barbecue

Scandinavia - temperature record : oltre 30 gradi in Svezia - tra siccità ed Incendi : Il Circolo polare artico come il Mediterraneo. I cambiamenti climatici iniziano a farsi sentire sotto forma di ondate di calore, facendo segnare valori record alle stazioni meteorologiche del nord Europa. I bollettini sono impressionanti: a Stoccolma e a Uppsala, in Svezia, si registrano 34 gradi, quando normalmente le temperature in questo mese sono sui 21-22 gradi. Si superano i 30 gradi anche in Norvegia – a Drag si registrano 33,7 ...

L’Unione Europea si mobilita per gli Incendi : aiuti a Grecia - Svezia e Lettonia : L’Unione Europea è mobilitata da ieri per aiutare a combattere gli incendi in Grecia, Svezia e Lettonia: circa 60 pompieri con equipaggiamenti sono partiti da Cipro per la Grecia. La Spagna invierà due Canadair, mentre la Bulgaria invierà materiale e personale, hanno riferito i servizi del commissario Ue Christos Stylianides, responsabile degli aiuti umanitari e della gestione delle crisi. Diversi altri Paesi Ue hanno messo a disposizione ...

Emergenza Incendi in Svezia : 27 roghi divampano in tutto il Paese : In Svezia da giorni si combatte contro i roghi: stanno divampando alcuni dei peggiori incendi boschivi che il Paese abbia mai visto. Dopo l’appello all’Europa, Danimarca, Francia e Germania hanno inviato oltre 100 soccorritori, e la Polonia ne ha inviati 139 insieme a un gruppo di autopompe. L’Italia ha messo a disposizione due Canadair, così come il Portogallo, mentre elicotteri sono stati inviati da Norvegia, Germania e ...

Incendi in Svezia : “La prima causa è il cambiamento climatico” : “La prima causa dei terribili Incendi in Svezia è il cambiamento climatico che ha portato l’estate più calda di sempre nella penisola scandinava“: lo dichiara Maria Cristina d’Orlando, presidente del PEFC Italia, l’ente internazionale che certifica lo sfruttamento sostenibile delle foreste. “La Svezia non è un Paese abituato ad affrontare emergenze di questo tipo: il clima è normalmente freddo e umido, ...

Svezia in fiamme : le FOTO degli Incendi dallo spazio : Arrivano dai satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 del programma europeo Copernicus gestito dall‘Agenzia Spaziale Europea e dalla Commissione Europea, le prime FOTO dallo spazio degli incendi che stanno colpendo la Svezia in questi giorni. Il continente è interessato da un’ondata di caldo che, insieme a scarse precipitazioni, sta provocando diversi roghi in zone della Svezia ricche di vegetazione, in particolare vicino Östersund, nel ...

Emergenza Incendi in Svezia - roghi anche nell'Artico : Emergenza incendi in Svezia a causa delle alte temperature di questa estate, mentre roghi vengono segnalati anche in altri paesi del Nord del mondo, come Norvegia, Finlandia, Russia, Groenlandia, Alaska e Canada. Undici di questi incendi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione ...

