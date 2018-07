Incendi in California | un morto e diversi feriti Video ultime notizie | migliaia

Di nuovo degli Incendi in California : Hanno provocato un morto e qualche ferito, ma i pompieri non riescono a contenerli ed è stato evacuato il parco di Yosemite The post Di nuovo degli incendi in California appeared first on Il Post.

Incendio nel nord della California : un morto e 3 pompieri feriti : Fuori controllo un vasto Incendio nella California settentrionale: lo riferisce Ap, secondo cui un soccorritore alla guida di un bulldozer è morto e 3 pompieri sono rimasti feriti. Le fiamme minacciano le aree densamente popolate nella contea di Shasta: le autorità sono state costrette ad ordinare l’evacuazione di oltre 2.200 abitanti di Redding. Il governatore della California Jerry Brown ha dichiarato lo stato d’emergenza in tutta ...

California - Incendi devastano la Sierra Nevada : chiusa la Yosemite Valley : La Yosemite Valley, il cuore scenico del parco nazionale Yosemite della California, è stata chiusa il 24 luglio fino a domenica, durante il periodo culminante della stagione turistica, a causa dl fumo provocato dagli incendi che hanno devastato la Sierra Nevada L'articolo California, incendi devastano la Sierra Nevada: chiusa la Yosemite Valley proviene da Il Fatto Quotidiano.

Incendi in California : il parco nazionale di Yosemite chiude fino a domenica : Prosegue l’emergenza Incendi in California: i roghi, divampati lo scorso 13 luglio nella Sierra Nevada, hanno bruciato quasi 15.000 ettari di vegetazione, e 36 vigili del fuoco hanno perso la vita. Il parco nazionale di Yosemite, il quinto più visitato d’America, finora è stato parzialmente chiuso, e da oggi chiuderà completamente almeno fino a domenica. L'articolo Incendi in California: il parco nazionale di Yosemite chiude fino a ...

Incendi in California : divampa il “Ferguson fire” vicino al Parco Nazionale di Yosemite [GALLERY] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Yosemite - parco nazionale minacciato da un Incendio : morto un pompiere/ California - 12mila acri distrutti : Yosemite, parco nazionale minacciato da un incendio: morto un pompiere. Ultime notizie, California: 12mila acri di boscaglia andati distrutti, vigili del fuoco in azione(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:09:00 GMT)

California - il caldo e il fumo ostacolano il contenimento dell’Incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

California : Incendio minaccia parco di Yosemite - morto un pompiere : California: incendio minaccia parco di Yosemite, morto un pompiere California: incendio minaccia parco di Yosemite, morto un pompiere Continua a leggere L'articolo California: incendio minaccia parco di Yosemite, morto un pompiere proviene da NewsGo.

California : vasto Incendio minaccia il Parco Nazionale di Yosemite - ordinate evacuazioni : vasto incendio nel nord della California: le fiamme minacciano il Parco Nazionale di Yosemite. Sono già stati ridotti in cenere oltre 50 km quadrati di territorio e almeno una persona (un vigile del fuoco) ha perso la vita. Sul posto almeno 1.500 i pompieri: il rogo è alimentato da migliaia di piante morte per la siccità nei due anni precedenti (27 milioni di piante sono morte nel 2017 e 62 milioni l’anno prima). Le autorità hanno disposto ...

California : Incendio minaccia parco di Yosemite - morto un pompiere : Un pompiere è morto e circa 12mila acri di boscaglia sono stati distrutti in un vasto incendio nella California settentrionale. Le fiamme stanno ora minacciando il parco nazionale di Yosemite. Ordine ...

California - temperature record e Incendi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Decine di Incendi negli Stati Uniti occidentali : 1 morto in California - : I roghi sono divampati in Alaska, New Mexico, Colorado, Nevada, Arizona, ma non solo. Per le autorità uno dei fattori che ha contribuito al proliferare dei focolai è l'ondata di caldo che ha colpito ...

Caldo da record in California : 36 - 6°C prima dell’alba mentre imperversano gli Incendi : La California meridionale è stata colpita da un’ondata di Caldo che i meteorologi avevano correttamente previsto come una da record, con diffuse temperature oltre i 37°C e un maggior rischio di incendi. Le autorità hanno avvisato i cittadini a sfruttare i luoghi con aria condizionata e a prestare attenzione alle persone più deboli, sottolineando che piccoli disturbi legati al Caldo possono peggiorare rapidamente ed essere fatali. Si prevede che ...

Incendi USA - situazione drammatica in California : un morto e diversi animali uccisi dalle fiamme [GALLERY] : 1/17 ...