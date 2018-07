Incendi Grecia | sono almeno 100 i dispersi | 87 i morti | Tsipras si assume la

Incendi Grecia e Svezia : conclusa l’attività dei canadair italiani all’estero : Si è conclusa l’attività degli equipaggi italiani intervenuti nei giorni scorsi in Svezia e in Grecia con quattro canadair CL 415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco attivati nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione civile. Gli equipaggi italiani, coordinati dal Dipartimento della Protezione civile, sono rientrati in serata alle rispettive basi italiane, dopo una missione di quattro giorni in Grecia e di dieci giorni in Svezia. ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Incendi in Grecia - esaminati tutti i resti delle 86 vittime - : Il capo dello staff medico dell'obitorio di uno dei più grandi ospedali di Atene ha annunciato che sono stati analizzati i cadaveri delle persone morte nei roghi che hanno distrutto Neos Voutsas e ...

Gli Incendi in Grecia sono colpa dell’Europa? : È una tesi che circola più in Italia che in Grecia, dopo gli 80 morti dei giorni scorsi, ma circola: siamo andati a vedere dati, contesti e ipotesi The post Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa? appeared first on Il Post.

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati tutti i resti - oggi Consiglio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

INCENDI in GRECIA: 83 morti e 500 feriti. ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco

Grecia - dagli Incendi all'alluvione : fiumi di fango nelle strade di Atene : Forti piogge hanno causato inondazioni improvvise a nord di Atene, tre giorni dopo gli incendi devastanti che hannoprovocto più di 80 di persone...

Incendi in Grecia : la testimonianza dei vigili del fuoco - “un disastro biblico” : I vigili del fuoco ciprioti inviati in Grecia per affiancare i colleghi ellenici nella nella lotta contro i devastanti Incendi che hanno colpito l’Attica negli ultimi giorni hanno fatto ritorno ieri sera nel loro Paese e hanno descritto la situazione che hanno affrontato come “un disastro di proporzioni bibliche“. Ben 64 persone tra vigili del fuoco, uomini della protezione civile e del servizio ambulanze sono stati inviati a ...

Incendi in Grecia : governo sospetta che i roghi in Attica siano dolosi : Il governo greco ha reso noto di aver presentato “elementi gravi” alla giustizia che potrebbero indicare che l’origine degli Incendi che hanno devastato l’Attica è dolosa. “Un elemento grave ci ha portato ad aprire l’inchiesta” sull’Incendio di Mati, ha spiegato il ministro per la Protezione civile. Anche in riferimento al rogo di Kineta, il ministro ha parlato di “elementi gravi” che ...

Grecia - gli Incendi hanno origine dolosa : I vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme durante un incendio a Kineta, vicino ad Atene, il 24 luglio 2018 (Foto: Valerie GACHE / AFP / Getty Images) Il bilancio degli incendi, che hanno colpito la Grecia dall’inizio di questa settimana, è di 83 vittime e oltre 500 feriti, circa 60 persone sono ancora in cura in ospedale, 11 in terapia intensiva e sono decine i dispersi. Non risultano italiani irreperibili, fa sapere la Farnesina ...

Incendi Grecia - abusivo il 49% delle case distrutte : Mati la capitale degli illeciti. “Le vie di fuga tombate con il cemento” : Mati è diventata luogo simbolo non solo della movida ateniese ma anche dell’abusivismo che da sempre imperversa in Grecia. Lì avevano ville e appartamenti praticamente a un metro dal mare artisti, intellettuali, politici e manager. Lì si conta il maggior numero delle vittime dei 47 roghi che hanno flagellato la marina della capitale e fonti del governo di Atene l’hanno definita “la capitale dell’abusivismo”. Ed ...

Grecia - 85 i morti causati dagli Incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni : Aumenta Ancora il numero di morti provocati dagli incendi dei boschi che circondano Atene: 85 le vittime confermate, ma i dispersi sono Ancora decine e le speranze di trovarli in vita si affievoliscono sempre più.Continua a leggere