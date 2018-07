Incendi | emergenza in California | 2 morti | distrutti 65 edifici

Caldo - è emergenza Incendi : situazione critica in tutta Europa : I vigili del fuoco di quasi tutta Europa – attraversata da un’ondata di Caldo afoso – continuano a combattere gli incendi, mentre le autorità hanno lanciato un’allerta per le temperature elevatissime, in molte zone del Vecchio Continente vicine al record storico. Ecco un riepilogo della situazione: – GRECIA: SCARICABARILE – In Grecia è partito lo “scaricabarile” dopo i devastanti incendi boschivi ...

Incendi Grecia - pochi mezzi per i vigili del fuoco e zero piani di emergenza : i tagli per la Troika dietro il ritardo dei soccorsi : Lunedì 23 luglio ore 18,39. L’Incendio è appena scoppiato a Kallitechnoupolis con il vento che spira fortissimo. In un video si vedono i primi “fuggiaschi” che scendono dalle colline in fiamme per cercare riparo. In un batter d’occhio la furia dei roghi avvia quel processo che avrebbe portato, due giorni dopo, a toccare quasi 100 morti. Sullo sfondo, appena due vigili del fuoco che assistono inermi al disastro intorno ai boschi di ...

Emergenza Incendi - interviene l'Ue anche con Copernicus EMS : Bruxelles, 24 lug., askanews, - Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è in costante contatto con le autorità di Grecia, ...

Incendi - emergenza in Grecia : la Croce Rossa impegnata per garantire i soccorsi : La Croce Rossa sta fornendo primo soccorso e supporto alle persone in difficoltà per gli Incendi che infuriano in tutte le aree vicino ad Atene, in Grecia. I team di emergenza sono impegnati anche nei comuni di Nea Makri, Rafina e Megara. “garantire la sicurezza delle persone è la priorità in questo momento. I nostri team curano i feriti e collaborano con i servizi di emergenza”, ha detto Sofia Malmqvist, coordinatrice del programma ...

Emergenza Incendi in Grecia : lo scorso anno 64 morti in Portogallo : Situazione critica in Grecia a causa degli incendi, che finora hanno causato la morte di 50 persone vicino Atene: una tragedia analoga è stata vissuta lo scorso anno in Portogallo, dove sono morte 64 persone e ne sono rimaste ferite 250, in uno dei più disastrosi incendi della storia del Paese. Le fiamme hanno devastato la regione centrale di Leiria per giorni, al culmine di un’ondata di caldo. Molte vittime sono morte intrappolate nelle ...

Emergenza Incendi in Svezia : 27 roghi divampano in tutto il Paese : In Svezia da giorni si combatte contro i roghi: stanno divampando alcuni dei peggiori incendi boschivi che il Paese abbia mai visto. Dopo l’appello all’Europa, Danimarca, Francia e Germania hanno inviato oltre 100 soccorritori, e la Polonia ne ha inviati 139 insieme a un gruppo di autopompe. L’Italia ha messo a disposizione due Canadair, così come il Portogallo, mentre elicotteri sono stati inviati da Norvegia, Germania e ...

Incendi in Grecia - l'ultima grande emergenza nel 2007 - : Undici anni fa le vittime sono state 67, con la serie di roghi più devastante del Peloponneso. Ma da allora le fiamme, soprattutto in estate, sono divampate altre volte nel Paese, distruggendo ...

Atene - emergenza Incendi : in fuga dalla Grecia. Chiesto aiuto all'UE : Il cielo di Atene si è colorato di un inquietante color arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga: è il bilancio di 24 ore di fuoco, quello che divampa...

