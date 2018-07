Incendi a Siracusa | il M5s | più uomini e mezzi ai vigili del fuoco

Incendio a Siracusa : 5 cani legati a un albero con una catena muoiono tra le fiamme : I cani erano legati a un albero con una catena e non hanno avuto scampo dalle fiamme che sopraggiungevano. A renderlo noto è la Sezione Enpa accorsa sul posto con i propri volontari non appena ricevuta segnalazione dell'Incendio. Trovati nel terreno di Siracusa altri 15 animali in precarie condizioni di salute.Continua a leggere

Incendi Siracusa : numerosi roghi nella zona di Belvedere e Città Giardino : numerosi Incendi stanno divampando in Sicilia in queste ore: roghi sono divampati nella zona di Belvedere e di Città Giardino a Siracusa. Gli uomini delle volanti della Questura di Siracusa sono stati impegnati ieri in operazioni di supporto alle squadre dei vigili del fuoco intervenuti per arginare le fiamme alimentate dal forte vento. Gli agenti hanno presidiato, e in certi casi bloccato, le arterie stradali lambite dalle fiamme. L'articolo ...

Incendi in Sicilia : elicottero della Marina Militare interviene nel Siracusano : Ieri pomeriggio un elicottero AB 212 è decollato dalla base della Marina Militare di Catania (Maristaeli Catania) per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Roccadia nel comune di Carlentini (Siracusa). L’intervento sull’Incendio è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dal Centro Operativo del Corpo Forestale di Siracusa, attraverso l’impiego di un recipiente da 500 litri agganciato sotto la pancia dell’elicottero, ...