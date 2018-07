In Libia nessuno è al sicuro

Migranti morti in Libia - i reporter-testimoni : "Nessuno lasciato in mare" : Una giornalista tedesca e un freelance libico lunedì notte erano imbarcati sulla motovedetta che ha portato in salvo 158 persone. La Guardia costiera precisa: quella notte abbiamo soccorso due gommoni

Morti in mare in Libia - il racconto della testimone tedesca : «Nessuno rimasto in mare» : «Ne siamo sicuri, quando siamo andati via non c'era più nessuno in acqua». A parlare sono due giornalisti: Nadja Kriewald della tv tedesca N-tv e Emad Matoug freelance...

Libia - Medici Senza Frontiere : «Nessuno dica che qui la tortura non esiste» : «tortura in Libia? Solo retorica». In un mondo ideale, verrebbe quasi voglia di credere alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine della sua prima visita in Libia. A Tripoli ha incontrato il ministro Abdulsalam Ashou con l’intenzione di proporre degli hotspot per migranti a sud del Paese. È andata male: l’idea, come prevedibile, è stata categoricamente rifiutata. Nelle poche ore ...