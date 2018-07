In autostrada arriva il tutor implacabile | ecco le 22 tratte su cui è attivo

Pedemontana - Arrivano le multe anche sullautostrada senza caselli : Dopo la sperimentazione avviata un anno fa per sanzionare i furbetti del pedaggio quelli, per esempio, che si incolonnano al casello sbagliato apposta per evitare di pagare, in toto o in parte, la somma dovuta anche lAutostrada Pedemontana Lombarda, che non prevede caselli, ma soltanto pagamento telematico, aderisce al Protocollo dintesa con il Ministero dell'Interno. In sostanza, scatteranno le multe, da 85 a 338 euro (nonché la ...