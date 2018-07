In auto con una bimba | don Paolo resta ai domiciliari L' ho incontrata tre volte

Scozia - scontro tra un van e un'auto : 5 morti - anche donna e bimbo italiani : Tragedia in Scozia con un incidente che ha coinvolto un van che trasportava un gruppo di turisti italiani. Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti...

Alessandra Mussolini lascia Forza Italia : “Grazie Berlusconi - ma partito ai minimi storici - affetto da malattia autoimmune” : Alessandra Mussolini lascia Forza Italia. A dare la notizia è proprio l’europarlamentare che da tempo a Strasburgo aveva già lasciato il gruppo del Ppe. La Mussolini in una nota comunica di aver parlato questa mattina con Silvio Berlusconi, che ringrazia per “l’affetto ed il sostegno politico e personale ricevuto in ogni occasione che penso di aver ricambiato con pari trasporto”. Le motivazioni? Secondo l’eurodeputata ...

CEUTA - ASSALTO MIGRANTI AL CONFINE : 600 ENTRANO IN UE/ Ultime notizie - le autorità "Non siamo un accampamento" : Spagna, 400 MIGRANTI assaltano il CONFINE a CEUTA, enclave in Marocco: Ultime notizie, la crisi migratoria colpisce anche Madrid, "porti chiusi in Italia? Sbagliano" contesta il Ministro(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Calenzano - il prete sorpreso in auto con una bambina non andrà in carcere : I genitori non hanno collaborato e non escludo che possano fare un po' di teatro raccontando fischi per fiaschi: a titolo di cronaca posso affermare che nelle motivazioni del Tribunale non ci sono ...

Vicenza - 39enne ucciso con cinque colpi di pistola : killer lo ha costretto a scendere da auto : È stato fermato e poi ucciso in strada l’uomo freddato nel primo pomeriggio a Trissino (Vicenza). La vittima è Enrico Faggion, 39 anni, del posto. Non è stato raggiunto da spari partiti da un’auto in corsa – come ricostruito in un primo tempo – ma è stato fermato dal killer mentre era lui a bordo di una Ford Ka, e costretto a scendere. Dopo un violento litigio l’altro ha estratto una pistola e ha fatto fuoco 5 volte. Ora è caccia ...

Nuovi tutor sulle autostrade : la mappa di dove sono attivi i controlli velocità : Nuovi tutor sulle autostrade italiane per il controllo della velocita', anche se sarebbe da specificare che sono stati riattivati i vecchi, spenti a maggio dopo una sentenza di alcuni mesi fa che diede ragione alla societa' Craft che ne rivendica il brevetto, in causa con autostrade per l'Italia. Si tratta di sistemi che permettono di monitorare la velocita' media e scoraggiare il piede pesante degli automobilisti italiani: la riattivazione ...

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme?/ Fuga in auto con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne : Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno insieme? Il conduttore di Striscia la Notizia è stato beccato da Spy con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:17:00 GMT)

Nintendo Labo - arriva il kit per controllare auto - aerei e sottomarini : (Foto: Nintendo) Si espande ancora una volta l’universo di Nintendo Labo, il set di accessori in cartone da costruire in casa per espandere le funzionalità della console Nintendo Switch. In queste ore il gruppo giapponese ha infatti preannunciato l’arrivo di un nuovo kit completamente dedicato al controllo di veicoli di terra, aria e acqua. L’annuncio arriva accompagnato da un video nel quale vengono mostrate le potenzialità ...

autogrill annuncia i conti del primo semestre : Teleborsa, - Autogrill mostra un ricavi consolidati del primo semestre pari a 2,1 miliardi, in crescita del 5,2% , -1,1% a cambi correnti, rispetto ai 2,129 miliardi del primo semestre 2017. Crescita ...

Barbara Palombelli e quella parentela con il cantautore Carl Brave : Tutti la canticchiamo (chi più, chi meno) ed è senza ombra di dubbio uno dei tormentoni dell'estate 2018: è Fotografia, il successo del cantautore romano Carl Brave all'anagrafe Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, e che insieme a Francesca Michielin e al rapper Fabri Fibra sta scalando le classifiche dei singoli e degli album con il suo primo lavoro discografico.Di Carl Brave non si sa granché eccetto per la sua musica, il grande pubblico ...

autogrill annuncia i conti del primo semestre : Autogrill mostra un ricavi consolidati del primo semestre pari a 2,1 miliardi, in crescita del 5,2% , -1,1% a cambi correnti, rispetto ai 2,129 miliardi del primo semestre 2017. Crescita like for like ...

Nuovi tutor sulle autostrade : la mappa di dove sono attivi i controlli velocità : Nuovi tutor sulle autostrade italiane per il controllo della velocità, anche se sarebbe da specificare che sono stati riattivati i vecchi, spenti a maggio dopo una sentenza di alcuni mesi fa che diede ragione alla società Craft che ne rivendica il brevetto, in causa con autostrade per l'Italia. Si tratta di sistemi che permettono di monitorare la velocità media e scoraggiare il "piede pesante" degli automobilisti italiani: la riattivazione sarà ...

Scontro minibus auto in Scozia - 5 morti : LONDRA, 27 LUG - E' di 5 morti e 5 feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi, il bilancio di una strage della strada avvenuta nella notte nel Moray, regione della Scozia affacciata ...

In auto con una bambina - niente carcere per don Paolo : resta ai domiciliari : Don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne arrestato lunedì con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una bambina di 10 anni, non...