Ilary Blasi regina della spiaggia a Sabaudia FOTO

“È bellissima ma… Perché lo fa?”. Senza pietà con Ilary Blasi : “Ilary vestita in quel modo sembra tipo quelle decorazioni del tavolo ai 18esimi”, “Capisco che ci siano le zanzare ma vestirsi da zanzariera è un po’ esagerato eh”, commentano i telespettatori in rete. “Ma chi la veste la Blasi? Ne avessero azzeccato uno di vestito, eppure lei è bellissima!”. E ancora: “Ilary, te prego, cambia stilista. Ti hanno vestito come una tenda e pure brutta questa ...

Grande Fratello Vip 2018 / "Ilary Blasi lo vuole fortemente nel cast" : l'ultima novità sui concorrenti : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Giorgio Manetti sempre più vicino al si! "Ilary Blasi lo vuole fortemente tra i concorrenti della nuova edizione"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 03:05:00 GMT)

Bob Sinclair/ Il dj fa ballare Piazza del Popolo e Ilary Blasi si scatena con le sue hit(Wind Summer Festival) : Video, Bob Sinclar è pronto per far sentire la sua partecipazione al Wind Summer Festival 2018. Il dj francese presenterà live il brano 'I believe'.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:10:00 GMT)

Ilary Blasi : la conduttrice fa una scelta sbagliata al Wind Summer Festival : Il vestito di tulle fucsia di Ilary Blasi: pioggia di critiche per la conduttrice Ci risiamo: Ilary Blasi ha di nuovo sbagliato look. Per la quarta puntata del Wind Summer Festival 2018 la moglie di Totti ha sfoggiato un body nero avvolto da un vestito di tulle fucsia con cinturone di vernice scura e stivaletti […] L'articolo Ilary Blasi: la conduttrice fa una scelta sbagliata al Wind Summer Festival proviene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi - look trasparente al Wind Summer Festival / Critiche dal web e Rudy Zerbi ironizza : "Sei una Winx" : Ilary Blasi, look trasparente e fucsia al Wind Summer Festival. Il web lo critica e Rudy Zerbi ci mette la sua, ironizzando: "Sei bellissima ma sembri una Winx"(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:40:00 GMT)

#WindSummerFestival – Quarta serata del 26 luglio 2018 – Con Ilary Blasi. Gli ospiti e la scaletta della serata. : Estate, ossia musica e divertimento. Per il sesto anno consecutivo, Canale 5 torna a proporre il Wind Summer Festival. Dopo un anno d’assenza, l’evento ritorna ad essere curato da Fascino insieme con l’onnipresente F&P Group, e con la partnership radiofonica di Radio 105, emittente principale del gruppo Radio Mediaset. Cambia, dopo cinque edizioni, la conduttrice dell’evento, che quest’anno sarà Ilary Blasi, ...

Ilary Blasi e Belen non hanno infranto alcun accordo con Mediaset : Belen Rodriguez e Ilary Blasi non presenti a Balalaika: ecco perchè Domenica 15 Luglio è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della trasmissione calcistica dedicata ai Mondiali 2018 Balalaika. Tuttavia in studio a dare il benvenuto ai telespettatori c’era solo Nicola Savino. Difatti, come tutti sapranno bene, il popolare conduttore è sempre stato affiancato da Ilary Blasi e Belen Rodriguez in questa avventura. Tuttavia ...

Belen e Ilary Blasi a Balalaika : ecco perché non erano all’ultima puntata : perché Belen Rodriguez e Ilary Blasi non erano presenti all’ultima puntata di Balalaika? Ha fatto parecchio discutere l’assenza di Ilary Blasi e Belen Rodriguez all’ultima puntata di Balalaika, il programma sui Mondiali di Calcio 2018. Dopo un mese di intenso lavoro l’argentina e la moglie di Totti hanno disertato la puntata conclusiva, lasciando Nicola Savino […] L'articolo Belen e Ilary Blasi a Balalaika: ecco ...

Wind Summer Festival : Ilary Blasi in nero come una dea. Vi è piaciuto il suo look? (FOTO) : Bella come una dea sul palco della terza puntata del Wind Summer Festival, Ilary Blasi si diverte ancora una volta a intrigare il pubblico con trasparenze audaci. Bella come una dea sul palco della terza puntata del Wind Summer Festival, Ilary Blasi si diverte ancora una volta a intrigare il pubblico con trasparenze audaci. Per la serata, Ilary Blasi sceglie il nero, smorzato solo dai bagliori luccicanti dei sandali e del diadema tra i capelli. ...

Ilary Blasi/ Look trasgressivo e trasparente : ma la rete impazzisce per la sua acconciatura : Ilary Blasi al Wind Summer Festival 2018, per la terza puntata sfoggia un Look trasgressivo e trasparente: ma la rete impazzisce per la sua acconciatura con la treccia.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:31:00 GMT)

Mediaset - una brutta notizia per Ilary Blasi e il Wind Summer Festival : la Rai vince la sfida dello share : Non c'è programma che tenga di fronte alle repliche di Don Matteo 10 . Infatti, i Wind Summer Festival non sono riusciti a sbaragliare la concorrenza di Rai 1 e si posizionano al secondo posto dell' ...

Ascolti tv - Ilary Blasi ko : il pubblico preferisce (ancora) la replica di ‘Don Matteo’ : Nemmeno i cantanti chiamati ad esibirsi nella terza puntata del 'Wind Summer Festival’, lo show estivo condotto...

Paola Ferrari/ Gli attacchi sui social e le critiche a Ilary Blasi (Non disturbare) : Paola Ferrari sarà ospite di Paola Perego nella nuova puntata di "Non disturbare". La conduttrice sportiva parlerà dei numerosi attacchi ricevuti sui social. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:55:00 GMT)

Ilary Blasi - sempre “di più”. Sul palco - in prima serata : così : Ilary Blasi, sì ancora lei. Perché Lady Totti ‘colpisce ancora’. Reginetta incontrastata di questa estate 2018 in tv, al Wind Summer Festival non si smentisce e osa. sempre di più, sempre più nude look per la moglie di Francesco, che già nelle scorse settimane aveva lasciato i fan di sasso per come si era presentata sul palco allestito a piazza del Popolo, a Roma. Trasparenze, scollature, spacchi vertiginosi, (più) vedo (che) ...