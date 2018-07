Il velista Andrea Mura torna ad attaccare M5S | “Mi hanno usato per vincere le elezioni e

fanpage

(Di venerdì 27 luglio 2018) L'ex pentastellato, il parlamentareaccdi assenteismo, attacca il Movimento 5 Stelle: "Il Movimento hala mia popolarità di sportivo e diinternazionale perla campagna elettorale uninominale contro un avversario fortissimo: l’ex governatore della Sardegna Cappellacci di Forza Italia e non solo non mi ha difeso ma non mi ha nemmeno consultato, scaricandomi in meno di due ore".