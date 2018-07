Il tifo? Un gioco a perdere Tristezza batte gioia 4 a 1

ilgiornale

: Ciao a tutti, domanda per Margherita. Preferite il silenzio o il tifo durante i duelli? Essendo sport individuale (… - picopico1972 : Ciao a tutti, domanda per Margherita. Preferite il silenzio o il tifo durante i duelli? Essendo sport individuale (… - AleMems10 : @SpudFNVPN @Giusi2677 @SalvPhenomenal @Torrenapoli1 @BombeDiVlad Probabilmente pensate che siamo tutti idioti. Poi… - IlBronzi7 : RT @JLaVivi: cmq adesso seriamente è chiaro che in caso di ritorno esulterò ai suoi gol o alle sue giocate, che cazzo devo fare porcodio? È… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Sui calendari appena stilati quella data non c'è. Ci trovi il derby, l'incrocio con quei maledetti che detesti e vorresti vedere falliti, la trasferta da non mancare perché vicino al casello c'è quella trattoria che da sola vale il viaggio. Ma manca una cosa. L'ineluttabile e dolorosa data in cui immancabilmente la tua squadra perderà. E tu ti ritroverai di umore viola addobbo funebre a chiederti perché dio non ti ha fatto appassionato di dressage.La vita delso di calcio è un deserto di amarezze in cui fanno capolino rare oasi di(i trofei) e Schadenfreude (gli "altri" che perdono). Non è che non l'avessimo sospettato prima, non è che non lo sapessimo da sempre, o almeno dalla prima volta in cui abbiamo pianto per una finale persa o ci siamo incrinati un mignolo per un pugno alla scrivania dopo un palo. Il fatto che ilcondivida il suo nome con una delle più letali ...