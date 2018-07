Il Tas conferma la sospensione per 10 anni per l’ex numero 2 della Fifa Valcke

Milan - il presidente Scaroni conferma : “Elliott ha giocato un ruolo fondamentale davanti al Tas” : Presente in conferenza stampa insieme a Leonardo, il presidente Scaroni ha sottolineato come Elliott voglia riportare il Milan sul tetto del mondo “Elliott vuole riportare il Milan ai fasti del passato. Leonardo lo conoscete tutti, non devo essere io a presentarlo. E’ stato 14 anni con il Milan da calciatore, allenatore e dirigente. L’ho visto stamattina nei nostri uffici, conosce e abbraccia tutti, quindi è di casa ...

Bce - Draghi : ripresa solida e diffusa. Confermati Tassi a zero e nuovo taglio al Qe da ottobre : Resta invariata la politica monetaria della Banca Centrale Europea , che nell'ultima riunione dell'estate prima della 'pausa' di agosto, conferma tassi di interesse vicini allo zero e un ritiro ...

Bce conferma stop Qe a fine 2018 e Tassi fermi fino a estate 2019 : Roma, 26 lug., askanews, - Tutto confermato, come da attese, dal Consiglio direttivo della Bce. L'istituzione ha ribadito l'intenzione di concludere con il prossimo dicembre il programma di acquisti ...

La Bce conferma fine del Qe a dicembre - Tassi invariati almeno fino all’estate 2019 : confermata la forward guidance sul Qe, che prevede acquisti ridotti di attività da 30 a 15 miliardi di euro al mese a partire da ottobre con chiusura definitiva del programma al 31 dicembre...

La Bce lascia i Tassi invariati per un altro anno. E conferma la fine del bazooka a fine 2018 : La Bce ha mantenuto i tassi d'interesse invariati, come da attese. In una nota l'Eurotower spiega che il costo del denaro rimarrà ai livelli attuali almeno fino a tutta l'estate 2019. La Bce spiega che "i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%". Il ...

Turchia : banca centrale conferma Tassi al 17 - 75% - deluse attese. Sotto pressione Lira turca : Mossa a sorpresa da parte della banca centrale turca che contrariamente alle attese del mercato non entra in azione sul fronte tassi. L'istituto di Ankara ha infatti deciso di confermare il tasso di ...

Powell - Fed - conferma buona salute dell'economia Usa : 'avanti con rialzo Tassi' : Nelle osservazioni che ha fornito prima di una sessione di domande e risposte, Powell ha dipinto un quadro ampiamente positivo dell'economia statunitense, che ha detto si sta espandendo ad un ritmo ...