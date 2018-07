Il successo di Fortnite potrebbe indebolire grandi franchise come Overwatch e League of

Grazie al grande successo di Fortnite i creatori di asset con Unreal Engine avranno la possibilità di guadagnare di più : L'incredibile successo di Fortnite si ripercuote anche sui creatori di asset con Unreal Engine , poiché, con i grandi numeri che registra il popolare gioco, avranno la possibilità di guadagnare di più dalle vendite dei loro progetti.Sul marketplace di Epic Games, gli sviluppatori possono mettere in vendita i loro progetti in UE4 e, fino ad ora, si poteva ottenere il 70% dei ricavi nelle vendite, quindi il restante 30% veniva lasciato a ...

Il presidente di Take-Two riconosce il successo di Fortnite - ma la compagnia si focalizzerà sull'innovazione : Take-Two , la casa madre di GTA e Red Dead Redemption, dopo aver chiarito la sua politica riguardo i DLC, ha risposto ancora una volta al fenomeno di Fortnite . Durante un evento, il presidente di Take-Two , Karl Slatoff, ha iniziato dicendo che qualsiasi gioco di enorme successo come quello di Fortnite è positivo per tutti perché introduce nuovi giocatori sul mercato.Ma Take-Two pubblicherà un suo battle royale? Come riporta Gamespot, Slatoff ...

#Fortnite : il perchè del successo del gioco dell’anno e le novità future : Se ne sente parlare ovunque, dalle scuole agli uffici: si chiama Fortnite – per chi ancora non lo conoscesse – è è un gioco che mette alla prova la propria bravura con controller e cellulari. Per ora il gioco è disponibile per iOS e Pc (windows 10 richiesto e anche tanto spazio), ma l’attesa per i possessori di device Android si fa sempre più forte e sembra che ci siano quasi al rilascio sulla nuova piattaforma. In cosa ...