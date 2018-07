Il sonno dei bambini migliora con lo svezzamento e le abitudini regolari

Pediatra - lo studio : iniziare lo svezzamento a 3 mesi migliora il sonno dei bimbi : Secondo un nuovo studio, i bambini che ricevono cibo solido insieme al latte materno dai 3 mesi di età in poi dormono meglio di quelli che sono solamente allattati al seno. Anche se il consiglio ufficiale delle autorità sanitarie internazionali è quello di nutrire il bimbo al seno in maniera esclusiva per i primi 6 mesi di vita, l’indagine pubblicata su ‘Jama Pediatrics’ offre uno sguardo sui benefici dell’introduzione ...