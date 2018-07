Il Presidente Sovranista Chi è Marcello Foa | il nuovo presidente della Rai

huffingtonpost

(Di venerdì 27 luglio 2018) Unconvinto al piano più alto di Viale Mazzini. Il Consiglio dei ministri ha indicato su proposta del ministro dell'Economia Tria ilRai. Giornalista, scrittore e docente di comunicazione,Foa è la figura prescelta in quota Lega per le cariche di vertice del servizio pubblico (l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini, ex ad di La7 in quota M5S). Ex inviato de Il Giornale, al quale approdò venticinquenne sotto la guida di Indro Montanelli, conosce bene la Russia che ha avuto modo di raccontare sin dall'iniziosua carriera assistendo al crollo dell'Unione Sovietica.Un "amore" che è durato fino ad oggi, quello tra Foa e il Paese guidato da Vladimir Putin, per il quale Foa non ha mai nascosto il suo apprezzamento come figura politica. Su Russia Today, il canale satellitare russo diffuso in lingua ...