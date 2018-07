Il nuovo caschetto di Rihanna per l’estate 2018

vanityfair

: @PiovonoRoseNere @Simo22173 In un'altra foto,dove lei è in acqua, colpisce il suo sguardo artefatto e i 'salvatori'… - nazionalpopulis : @PiovonoRoseNere @Simo22173 In un'altra foto,dove lei è in acqua, colpisce il suo sguardo artefatto e i 'salvatori'… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il taglio di capelli dell’estate? Senza dubbio il bob e la prova ce la forniscono le celebrities che una dopo l’altra ci cascano e cambiano look. Dopo Jessica Chastain e Jennifer Lawrence il taglio medio per eccellenza ha conquistato anche. La novità arriva da una IG story della stessa Riri, in cui si vede che la cantante ha unpiù lungo dietro e con un ciuffo anteriore appena sopra il mento. La trasformazione è stata subito intercettata dai suoi fedeli fan che hanno postato una schermata della IG story sull’account @daily. L’imprenditrice beauty e pop star ha dato la sua interpretazione al trend estivo «short hair, don’t care» con questa versione texturizzata e leggermente angolata del bob. Non è il solito taglio pari perché la variazione sul tema regala un leggero volume aumentato anche grazie alla scelta della riga laterale. ...