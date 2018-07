Il nuovo ad della Rai sarà Fabrizio Salini Marcello Foa sarà presidente

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai tra Salvini - Bannon e Putin : Nell' inchiesta di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei , L'Espresso aveva infatti raccontato i rapporti tra Foa, il mondo leghista, quello pentastellato e le voci di Putin in Italia. ...

Compagnia San Paolo elegge il nuovo segretario della fondazione : Teleborsa, - Il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo , presieduto da Francesco Profumo, ha nominato, all'unanimità Alberto Anfossi nuovo segretario Generale della fondazione Torinese. ...

Politica. Il Presidente della Provincia de Pascale dà il benvenuto al nuovo prefetto Enrico Caterino : Giovedì 26 Luglio 2018 In una lettera il messaggio di saluto del nuovo prefetto alle Autorità locali e ai Ravennati Questo pomeriggio il Presidente della Provincia e Sindaco di Ravenna Michele de ...

Short Track - Nicola Rodigari è il nuovo allenatore della Nazionale junior : 'i ragazzi hanno un grande potenziale' : Dopo vent'anni da campione sulle piste di tutto il mondo, Nicola Rodigari prosegue la sua storia in azzurro: da atleta ad allenatore della Nazionale junior di Short Track. Tutta l'esperienza e il ...

Fortnite Stagione 5 : trapelano Sfide della Settimana 3 e nuovo fucile da cecchino : Fortnite finisce al centro dei riflettori per un nuovo leak sulle Sfide della Settimana 3 della Stagione 5. In questo modo quindi è stato svelato l’arrivo di un nuovo fucile da cecchino. Le Sfide della Settimana 3 sono in arrivo giovedì 26 luglio e sono già trapelati i primi dettagli. Anche questa Settimana Fortnite Tracker ha reso noto l'elenco con le nuove Sfide della Settimana. In totale si tratta di 7 nuove Sfide, di cui tre sono gratuite ...

Franco Pepe di nuovo al top della classifica 50 Top Pizza : Roma, 25 lug., askanews, - Franco Pepe si conferma per il secondo anno consecutivo, con la sua 'Pepe in Grani' di Caiazzo, Caserta,, la migliore pizzeria d'Italia e del mondo per la guida 50 Top Pizza, la guida di settore firmata da Barbara Guerra e Albert Sapere e dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. Ieri la …

Dream Big Princess - il nuovo progetto della Disney dedicato alle filmmaker donne - : Le ventuno storie di ventuno donne I film sono dedicati alle storie vere di donne che sono state per le autrici/registe fonte d'ispirazione in vari campi: la scienza, l'arte, lo sport, la politica, ...

Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura - nuovo spot in onda : Entro i prossimi mesi la copertura fornita da Iliad potrebbe migliorare in modo importante grazie a un Accordo con INWIT, la società delle torri controllata da TIM. Secondo le ultime l'intesa sarebbe vicina. Intanto Iliad lancia il nuovo spot televisivo. L'articolo Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura, nuovo spot in onda proviene da TuttoAndroid.

F1 – Dal flirt con Naomi Campbell alla compagna… pornostar - il nuovo ad della Ferrari è un ‘playboy’ : La compagna del nuovo amministratore delegato della Ferrari ha un passato da pornostar, adesso produce vini in Toscana Si è chiusa sabato l’era Marchionne in casa Ferrari, a causa delle delicate condizioni di salute del manager italo-canadese, ricoverato a Zurigo da più di un mese. Ph. Instagram ‘La Fiorita’ Il CdA dell’azienda di Maranello ha nominato John Elkann come nuovo presidente e Louis Camilleri come ...

Una zebra? No - il nuovo pullman della Juve - prodotto da Lapo - : Il mezzo, appena inaugurato per l'International Champions Cup a cui partecipa la società bianconera insieme ai club più importanti del mondo, presenta alcune importanti novità rispetto al passato. ...