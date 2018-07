Il Mondiale di Russia 2018 rilancia Juan Fernando Quintero | l’ex Pescara finisce nel

TRUMP E PUTIN - I RETROSCENA DELL'INCONTRO DI HELSINKI/ Il Nuovo Ordine Mondiale secondo Usa e Russia : Summit di HELSINKI: cosa sappiamo del vertice tra Donald TRUMP e Vladimir PUTIN. Russia-Usa, tra guerra fredda e Russiagate: gli esiti e i punti "aperti" tra i due leader(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:20:00 GMT)

Russia 2018 | un successo Mondiale per Mediaset con 297 milioni di telespettatori : Per la prima volta in Italia, Mediaset ha trasmesso in diretta e gratuitamente tutte le 64 partite dei Mondiali di Calcio 2018. L’ascolto cumulato di tutti i match è stato pari a 297 milioni di telespettatori, 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all’edizione precedente con l’Italia in campo, “Brasile 2014”, trasmessa da due diversi operatori, Rai più Sky. Ecco i dati d’ascolto più ...

Russia 2018 - il Mondiale è diventato un Giardino dell'Eden : Hazard guida la rosa dei protagonisti : MOSCA L'hanno nominato secondo migliore giocatore del Mondiale, ma forse il più bravo è stato lui. Edwin Hazard non ha sbagliato una partita: record di dribbling, sempre utili a creare superiorità ...

Russia 2018 e diritti tv - Mediaset si è accaparrata il miglior Mondiale della storia : Russia2018: un successo, non solo televisivo! Quando alla fine del 2017, Mediaset acquisì per circa 78 milioni i diritti per le 64 partite del Mondiale di calcio, furono in molti a supporre che l’investimento non fosse conveniente, stante il fatto che l’Italia era stata eliminata un mese prima dalla Svezia. L’eliminazione della Nazionale italiana avrebbe potuto far scemare di molto l’interesse per tutto il Mondiale rendendo l’investimento poco ...

Il Mondiale in Russia è terminato. Quali insegnamenti ne possiamo trarre per il futuro del calcio? : 16/07/2018 - 13:27 Si è chiusa domenica con la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2 l'edizione 2018 della Coppa del Mondo di calcio. L'incontro, per gli spettatori non interessati, è stato abbastanza divertente anche se tre delle reti sono state originate non dalla bravura di chi attaccava, quanto dagli errori di ...

Finito il Mondiale - la Russia vi aspetta - : In precedenza, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha deFinito la Coppa del mondo 2018 la migliore nella storia e ha ringraziato i russi per l'ospitalità, il comitato organizzatore e il ...

Russia 2018 : 30 cose che ricorderemo di questo Mondiale : Cala il sipario su Russia 2018. E’ un stato Mondiale all’insegna dell’equilibrio, con le grandi favorite messe ko da avversari sulla carta ben più deboli: l’Italia non c’è neppure arrivata, la Germania è crollata nel girone con la Corea, la Spagna è uscita agli ottavi con la Russia, il Brasile ai quarti con il Belgio. Alla fine ha vinto la Francia, giovane e multietnica, poco spettacolare ma senza dubbio pratica: la coppa alzata al cielo sotto ...

Mondiali Russia 2018 - Tudor critica la Francia : “non ha fatto un gran Mondiale - ha giocato all’italiana” : L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato della vittoria della Francia ai Mondiali, sottolineando invece la buona prestazione della Croazia “La Croazia ha perso perché la Francia è stata più brava. Poi se si fa una analisi precisa si può parlare di dettagli, di un rigore che si poteva non dare. Alla fine loro sono stati più bravi, hanno fatto 4 gol. Voglio fare i complimenti alla Croazia che ha fatto un grande torneo di ...

Mondiali Russia 2018 – Morti e feriti in Francia - rovinata la ‘festa Mondiale’ : interviene la polizia con i gas lacrimogeni [GALLERY] : Alcuni teppisti mischiati tra la folla in festa hanno assaltato alcuni negozi del centro, inducendo la polizia ad intervenire. Nell’alta Savoia invece la morte di un uomo per una terribile caduta Una festa rovinata da un saccheggio vergognoso, messo in atto da un gruppo di teppisti ai negozi del centro di Parigi. La festa per la vittoria del Mondiale nella capitale si è trasformata presto in delinquenza, con vetrine spaccate e gas ...

Russia 2018 – Pallone d’Oro - Miglior Giovane e Golden Glove : premiati i migliori giocatori del Mondiale : Al termine della finale tra Francia e Croazia, sono stati premiati i Migliori giocatori dei Mondiali di Russia 2018: ecco chi sono il Pallone d’Oro, il Miglior Giovane e il Golden Glove Finale pirotecnica, ben 6 gol e alla fine il sorriso è solo dei francesi. Francia batte Croazia per 4-2, grazie all’autogol di Mandzukic e le reti di Griezmann, Pogba e Mbappè. Al termine della partita, prima che la festa dei transalpini potesse ...

Mondiali 2018 Russia - Belgio-Inghilterra : Alderweireld nega il gol 'Mondiale' a Dier - poi gli chiede scusa : Compagni di club per una stagione, ma poi quando c'è di mezzo il Mondiale, e si vestono le maglie delle rispettive nazionali, ognuno per la sua strada. Ognuno fa il suo interesse. Ce l'hanno ...

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. Solo Europa in finale - domani si assegnano i titoli : sarà ancora doppietta Russia? : L’Europa domina a livello giovanile. Sono quattro le coppie del Vecchio Continente nelle finali nella edizione 2018 del Campionato Mondiale Under 19 che si disputeranno domattina a Nanjing in Cina. Non ci sono gli Stati Uniti, non c’è il Brasile, c’è la “solita” straripante Russia con una coppia nella finale maschile e una nella finale femminile, c’è la Germania e c’è l’Olanda a ribadire una ...