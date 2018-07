Il mio segreto per non invecchiare? Conservare i nemici di quand' ero giovane

ilgiornale

(Di venerdì 27 luglio 2018) Maurizio Costanzo detesta i compleanni. Non ha ancora deciso se festeggerà o meno quello che il 28 agosto lo porterà a quota 80, "Ma temo sospira - che non potrò difendermi. Dai 50 in poi ai compleanni cominciano a farsi vivi gli osservatori: quelli che vengono solo per vedere come stai.o ne feci 70 gli osservatori pullulavano. Non oso pensare cosa s'aspettano di trovare quelli che interverranno domani".Maurizio Costanzo ha sempre sognato di fare il giornalista?"O il batterista. Suonare la batteria mi piaceva molto. Ma non ho mai dubitato su quale sarebbe stata la mia strada. Da ragazzino mia madre mi beccò con un porta-sapone girato a mo' di microfono, mentre declamavo una commedia di Goldoni. Poveretta: m'avrà preso per matto. Alla maturità mi rimandarono perché il tema era scritto in modo troppo giornalistico. Beh: non potevano farmi complimento migliore".E da giornalista ha ...