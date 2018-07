Il lavoro era la sua vita Tutti i visionari fanno così

Giocattoli - Mattel taglierà 2.200 posti di lavoro - : L'azienda ha annunciato che ridurrà la sua forza lavoro per far fronte alle difficoltà economiche. Nel 2017 Mattel contava 28mila lavoratori, ma le perdite sono arrivate a 240,9 milioni di dollari ...

Tragedia sul lavoro : muore un operaio : Tragedia sul lavoro. Un operaio è morto mentre era al lavoro in un cantiere a Busca in provincia di Cuneo. La vittima aveva 59 anni. Le indagini sono affidate ai tecnici dello Spresal e alle forze ...

Lettera di una docente : “L’alternanza scuola-lavoro? A me piace” : L’alternanza scuola-lavoro è uno dei temi di maggior dibattito tra i docenti e il personale tutto del comparto scuola. I giorni torridi di luglio e agosto passati sotto l’ombrellone danno anche la possibilità di riflettere e valutare su cosa si possa migliorare e dove si debba intervenire in ambito scolastico. Il Ministro dell’Istruzione Bussetti ha […] L'articolo Lettera di una docente: “L’alternanza ...

Recuperato capolavoro Piffetti - opera '700 proprietà Stato : E' scattata in seguito ad una segnalazione della Soprintendenza delle Belle arti l'indagine dei carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale che ha portato al recupero del capolavoro dell'...

Recuperato capolavoro del Piffetti : ... poi in Svizzera e infine negli Stati Uniti, dove, alla fine degli anni '90, era stata esposta al Metropolitan Museum of Art di New York, uno dei più grandi e importanti del mondo. "L'eccezionale ...

lavoro : Gardini - basta riders schiavi delle App - riscatto in cooperativa : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “basta riders schiavi delle App delle multinazionali. Possono riunirsi in cooperativa e diventare titolari della propria App, che lavora per le persone e non viceversa”. Lo afferma il presidente di Alleanza delle Cooperative all’assemblea annuale. “In questo modo i riders, soci della cooperativa, diventerebbero padroni del proprio Lavoro, – prosegue Gardini – senza essere più ...

Infortuni : operaio morto in Tribunale - ascoltati i colleghi di lavoro : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Sarebbe morto dissanguato l’operaio 48enne morto nel tardo pomeriggio di ieri al palazzo di giustizia di Palermo, mentre eseguiva dei lavori di cablaggio all’interno degli uffici giudiziari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio, un uomo albanese, mentre si trovava in una camera di consiglio della Corte d’assise al piano terra del Tribunale, sarebbe caduto da una scala ...

L'emigrazione dei siciliani per il lavoro. Oggi come ieri - forse più di ieri. Questa sera nell'ultima puntata di stagione de 'Il cacciatore' ... : Tutte le cose che non vanno in Sicilia nel mondo del lavoro ma, come sempre, anche un filo di speranza. Ho scelto come titolo una frase in sé bellissima che i nazisti collocarono in luoghi osceni. '...

Marchionne in terapia intensiva - condizioni irreversibili. Il nuovo ceo di Fca Manley già al lavoro : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, ricoverato in terapia intensiva a Zurigo, sono ormai irreversibili per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il nuovo Ceo di Fca, Mike Manley, è già al lavoro per garantire la necessaria continuità al gruppo. John Elkann: Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. È stato il miglior ad che si potesse desiderare...

Fca - finisce l'era Marchionne : «Condizioni di salute peggiorate - non può riprendere il lavoro». Manley(Fca) e Camilleri(Ferrari) i successori : La decisione presa dai Cda, convocati d'urgenza a causa del prolungarsi del ricovero del manager italiano, in ospedale in Svizzera dopo un intervento alla spalla. Manley era già a capo di Jeep e Ram