Il grande assalto al buffet di Stato che imbarazza M5s

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali all’assalto della grande Boucle. Dal pavé dovrà partire la rincorsa al podio : Lo Squalo vuole azzannare e cerca una nuova impresa leggendaria per entrare nella storia del ciclismo italiano, per compiere un ulteriore passo nel mito dei pedali e scrivere una nuova pagina indimenticabile da tramandare ai posteri. Vincenzo Nibali è pronto per andare all’assalto del Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea, la missione maglia gialla è il suo Grande obiettivo stagionale (insieme al Mondiale di Innsbruck) e ...