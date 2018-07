Il governo vuol disdire l' Air Force Renzi

Stop alla Tav - governo spaccato Il M5s vuole un referendum online : Il premier Conte Stoppa i cantieri della Tav Torino-Lione. Accontentato il M5s, che in autunno vuole far votare gli utenti sul web. Ma la Lega non ci sta. Berlusconi e Meloni alimentano lo scontro Segui su affaritaliani.it

SCANDALLO BENALLA - MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL governo/ Francia - Macron l'80% dei francesi vuole spiegazioni : Macron, lo scandalo BENALLA inguaia il Presidente: Francia, rinviata la riforma costituzionale. Parlamento paralizzato, commissioni "scaricano" responsabilità sull'Eliseo(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:14:00 GMT)

L’ex ministro Padoan : “Il governo vuole punire l’economia - è la missione di M5s e Lega” : L'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan attacca l'esecutivo M5s-Lega: "La missione del nuovo governo è punire l'economia". Secondo il deputato del Pd l'obiettivo del governo è smantellare, "dall'Ilva al Jobs Act". E sul Decreto dignità voluto da Di Maio afferma: "La logica è quella della proibizione".Continua a leggere

SAVONA - ILVA E NOMINE/ L'attacco al governo di chi vuole svendere l'Italia : Con la nomina di Fabrizio Palermo si disinnesca un fronte caldo per il Governo, che continua a essere sotto attacco. Al momento invece è l'unico che può difendere i paese. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 06:00:00 GMT)TRUMP+PUTIN/ L'unico patto che può evitare la terza guerra mondiale, di G. SapelliDIETRO LE NOMINE/ Da Renzi a Berlusconi, tutti dentro il nuovo potere M5s-Lega, di A. Fanna

Il governo spagnolo vuole modificare le legge sullo stupro : Per punire qualsiasi atto sessuale a cui non sia stato dato un consenso esplicito: «Se lei dice di no, significa no. E se lei non dice di sì, vuol dire no» The post Il governo spagnolo vuole modificare le legge sullo stupro appeared first on Il Post.

Svolta Alitalia - il governo la vuole italiana al 51% : "Sono in corso da parte di questo Governo le interlocuzioni necessarie per assicurare un futuro a questa azienda, per tutelare al meglio le esigenze dei lavoratori e del Gruppo e mi spenderò in prima ...

Sondaggi Politici/ Consenso governo Lega-M5s ‘boom‘ - ma il 74% vuole comunque rimanere nell’Euro : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Lega-M5s consensi boom, ma il 74% vuole rimanere ancora nell'Euro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti : Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell’accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l’attracco in Italia delle navi […] L'articolo Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per ...

Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti : Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell'accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l'attracco in Italia delle navi che soccorrono migranti in mare, e una serie di deroghe al regolamento di Dublino.Continua a leggere

Spagna - governo vuole emendare Costituzione troppo "al maschile" : Il direttore dell'istituto, Dario Villanueva, ha però ribattuto che "il problema è confondere la grammatica con il maschilismo"."Le lingue sono governate dal principio di economia, che verrebbe ...

Seggiolini auto - il governo vuole rendere obbligatori i dispositivi anti abbandono : Un semplice dispositivo di allarme può salvare la vita dei bambini dimenticati in auto. Negli ultimi sette anni, solo in Italia, è successo circa una volta all’anno che un genitore, affaticato da situazioni personali difficili o da ritmi insostenibili di lavoro e di vita, non si ricordasse di avere lasciato figlio sul seggiolino e se ne accorgesse quando ormai era troppo tardi. Ma sono decessi evitabili, ed è in arrivo una legge per prevenirli ...

I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo : Dopo giorni di attesa, sono sbarcati nelle prime ore di stamattina: decine di loro saranno trasferiti subito in altri paesi europei The post I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo appeared first on Il Post.

Malta e Francia accoglieranno parte dei 450 migranti che il governo non vuole : Lo aveva chiesto Giuseppe Conte, che ora dice che arriveranno le adesioni anche di altri paesi The post Malta e Francia accoglieranno parte dei 450 migranti che il governo non vuole appeared first on Il Post.

Il governo vuole cambiare la Costituzione : "Meno parlamentari - più partecipazione" : La legge elettorale non sarà modificata, ma la maggioranza di Governo presenterà una proposta di revisione costituzionale per la riduzione dei parlamentari a 400 deputati e 200 senatori. Lo ha detto il