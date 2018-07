Il governo turco non rispetterà le sanzioni Usa contro l' Iran

Il governo turco ha licenziato 18.632 dipendenti statali sospettati di agire «contro la sicurezza nazionale» : Con un decreto approvato l’8 luglio, il governo turco ha licenziato 18.632 dipendenti statali sospettati di agire «contro la sicurezza nazionale». Fra loro ci sono circa novemila poliziotti. Il loro passaporto, inoltre, non sarà più valido. È solo l’ultima delle The post Il governo turco ha licenziato 18.632 dipendenti statali sospettati di agire «contro la sicurezza nazionale» appeared first on Il Post.