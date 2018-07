Il finale de Le Verità Nascoste metterà Fernando con le spalle al muro? Anticipazioni 3

Mondiali 2018 : finale Francia-Croazia - è l'ora della verità : Ora saranno una di fronte l'altra, entrambe intente e motivate nell'alzare al cielo la prestigiosa Coppa del Mondo.

Ascolti TV | Venerdì 29 giugno 2018. La finale di Ora o Mai Piu’ al 20.6%. Le Verità Nascoste 9.1% : Amadeus Su Rai1 la finale di Ora o Mai Più ha conquistato 3.355.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste la partita ha raccolto davanti al video 1.689.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 Captain America: The Winter Soldier ha interessato 1.233.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Wanted – Scegli il tuo destino ha intrattenuto 1.149.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 22 giugno 2018 : Reid e la verità sullo Strangolatore (finale di stagione) : CRIMINAL MINDS 13, Anticipazioni del 22 giugno 2018, su Fox Crime. Reid ritorna al BAU dopo aver ricevuto un'email preoccupante: Quinn sta dicendo la verità?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 09:54:00 GMT)

Il finale di Picnic at Hanging Rock su Sky Atlantic - anticipazioni 19 giugno : tutta la verità su Miranda - Irma e Marion : Stasera, su Sky Atlantic, andrà in onda il finale di Picnic at Hanging Rock. La miniserie australiana, ispirata al romanzo di Joan Lindsay, da cui a sua volta è stato tratto l'omonimo film del 1975, giunge alla conclusione il 19 giugno con gli ultimi due episodi. Il finale dovrà rispondere alle tantissime domande sul mistero della scomparsa di Miranda, Irma e Marion. Cos'è successo quel maledetto pomeriggio a Hanging Rock? In cosa consisteva ...

THE BLACKLIST 5/ Anticipazioni del 15 giugno 2018 : Liz scopre la verità sulle ossa! (finale di stagione) : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 15 giugno 2018, su Fox Crime. L'ultima corsa fra Red e Liz obbligherà uno dei due a pagare un prezzo fin troppo alto. (Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 09:20:00 GMT)

finale Champions - la verità sulle papere di Karius : Per Loris Karius la Finale in Champions League è stato un incubo. Per i suoi due errori, che hanno permesso al Real Madrid di vincere per 3-1 a Kiev, è stato addirittura minacciato sui social . Le sue ...

finale Champions League - allarme bomba a Kiev : la verità delle forze dell’ordine : Si avvicina sempre di più la Finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, qualche ora fa tensione per l’allarme bomba a Kiev, chiuse stazioni della metropolitana: Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i controlli del caso per determinare che, fortunatamente, si trattava solo di falso allarme. La conferma è stata data anche dalla società che gestisce la rete di ...

finale Champions League – 5 allarmi bomba a Kiev : ecco la verità delle forze dell’ordine : A poche ore dalla Finale di Champions League di questa notte, 5 allarmi bomba hanno gettato nel caos la città di Kiev: le forze dell’ordine hanno accertato che si trattasse di falso allarme Mancano una manciata di ore alla Finale di Champions League che questa notte, a Kiev, metterà di fronte Real Madrid e Liverpool. L’atmosfera è già ricca di tensione, ma lo sport non c’entra nulla. Nella calda mattinata della capitale ...