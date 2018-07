Il dream team non sogna più | il fioretto rosa è solo argento

Mondiali scherma - le azzurre del dream team non si nascondono : 'Colpa nostra - un oro mancato nel fioretto' : Niente rimonta, alle azzurre è mancata soprattutto la sapienza tattica Ad Alice Volpi, laureatasi a Wuxi campionessa del Mondo nell'individuale, non è riuscito il recupero prodigioso esibito un ...

Mondiali scherma - il dream team del fioretto vince l'argento : WUXI, CINA, - Il dream team di fioretto femminile conquista la medaglia d'argento ai Mondiali di Wuxi. Il quartetto azzurro del ct Andrea Cipressa , composto dalla neo campionessa del mondo Alice ...

Mondiali Scherma – Argento per l’Italia del fioretto a squadre femminile : il dream team ko in finale : Medaglia d’Argento per il Dream Team azzurro di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma: Italia ko in finale contro gli Stati Uniti Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è stato battuto dagli Stati Uniti nella finalissima dei Mondiali di Wuxi 2018, un remake della finale iridata dello scorso anno a Lipsia. La squadra del Ct Andrea Cipressa, composta dalla neo campionessa del Mondo, Alice Volpi, dal bronzo iridato Arianna ...

Scherma - Mondiali : niente oro per il 'dream Team' - azzurre del fioretto ko in finale : WUXI, Cina, - Arriva la sesta medaglia per l'Italia ai Mondiali di Scherma di Wuxi. Stavolta però il Dream Team azzurro di fioretto femminile non riesce a salire sul gradino più alto del podio. Il ...

Scherma - Mondiali 2018 : argento per il dream Team. Primo storico oro per gli Stati Uniti : Il Dream Team è d’argento. Sfuma il bis iridato per la squadra di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Trionfano gli Stati Uniti, al loro Primo oro mondiale della storia in questa gara, con le americane che si impongono nettamente per 45-35. Eppure era stata una finale partita molto bene per l’Italia con due ottimi assalti di Alice Volpi e Camilla Mancini, che hanno portato la squadra del CT ...

Scherma - Mondiali 2018 : il dream team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro : Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29. Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due ...

Scherma - Mondiali 2018 : il dream team vola in semifinale. Sfida alla Francia per le medaglie : Comincia nel migliore dei modi il cammino della squadra di fioretto femminile verso la finale dei Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Le azzurre (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) hanno sconfitto nei quarti di finale il Giappone con il punteggio di 45-29. Una Sfida che non è mai stata in discussione con l’Italia che ha preso il largo subito con il 5-2 di Errigo ad Azuma e il 5-3 di Volpi a ...

Pirlo nel dream team di Sky : 'Spero che il Milan torni in alto. CR7 aumenta la visibilità della Serie A' : "Porterà sicuramente un innalzamento della visibilità in tutto il mondo ed è una cosa bellissima per il nostro campionato. Speriamo che anche le altre squadre che inseguono si adeguino a questo ...

Napoli - rapinata e vandalizzata la sede di dream team a Scampia : Nella notte tra martedì e mercoledì la sede dell'associazione Dream Team - Donne in rete di Scampia è stata vandalizzata e rapinata. Nell'incursione sono stati danneggiati mobili, suppellettili, porte ...

Volley femminile - acquisti e cessioni più importanti : Sylla a Conegliano - dream team Monza : L'estate del Volley femminile [VIDEO] si accende con il mercato delle societa' che la prossima stagione disputeranno la serie A1 di Pallavolo. Sono diversi i colpi messi a segno dalle squadre più importanti, così come le cessioni. A muoversi in prima persona anche Conegliano, vincitrice dell'ultimo scudetto. Il club trevigiano ha acquistato Miriam Sylla, dopo aver perso Laura Melandri, trasferitasi a Monza, e la messicana Samantha Bricio, volata ...

Come giocherà la Juventus con Cristiano Ronaldo? Tutti gli schemi e le formazioni : 5 ipotesi per un dream Team : Il colpo di mercato del secolo è servito, Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus e ha rafforzato notevolmente la corazzata bianconera che ora potrà concretamente dare l’assalto all’agognata Champions League. Max Allegri avrà a propria disposizione il Pallone d’Oro nonché uno dei migliori giocatori al mondo, l’uomo in grado di fare la differenza da un momento all’altro a suon di gol. Ma Come giocherà la Juventus ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? dream team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...

Scherma - Europei 2018 : il dream team non delude mai! L’Italia conquista finalmente il primo oro : Il Dream Team si conferma ancora una volta sul tetto d’Europa e regala alL’Italia la prima medaglia d’oro agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il fioretto femminile azzurro con quello odierno ha conquistato nove titoli nelle ultime dieci edizioni. Numeri davvero impressionanti che dimostrano come il Bel Paese riesca a trovare costantemente campionesse in quest’arma. A mettere il proprio nome nell’albo d’oro ...

Scherma - Europei 2018 : il dream team spezza la maledizione! ORO PALPITANTE - Russia battuta all’ultimo secondo! : Doveva arrivare il Dream Team per spezzare la maledizione che ha colpito l’Italia in questi Europei di Scherma. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Camilla Mancini, Arianna Errigo e Chiara Cini) si laurea ancora, per il secondo anno consecutivo, Campione d’Europa, conquistando il primo oro dell’Italia nella manifestazione continentale in corso di svolgimento a Novi Sad. Una vittoria arrivata contro la solita ...