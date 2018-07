Il dato sul PIL USA? Non è un numero del Lotto!

Francesco freddato con un colpo alla testa e trascinato sull'asfalto : brutale omicidio nel Salento : Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.

Francesco freddato con un colpo alla testa e trascinato sull'asfalto : brutale omicidio nel Salento : Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunita'.

DissetArte con la Consulta Giovani a Tavernerio rimandato a sabato 28 luglio : DissetArte, Aperitivo con l'arte a Tavernerio con la Consulta Giovani: appuntamento rimandato a sabato 28 luglio. DissetArte con la Consulta Giovani sabato 28 luglio DissetArte, inizialmente in ...

Decreto milleproroghe : approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri : Il Decreto milleproroghe estivo è arrivato sul tavolo del Consigli dei ministri alle ore 12 di oggi, con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni. All’ordine del giorno i contenuti annunciati dalla bozza del Decreto: dal rinvio della riforma delle intercettazioni all’Isee precompilato, dalla proroga del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale all’edilizia scolastica. Sono questi alcuni dei contenuti in una bozza di dl milleproroghe in ...

Marchionne – Le indiscrezioni sull’intervento : ecco cosa potrebbe essere andato storto : Condizioni critiche per Sergio Marchionne: dagli impegni di lavoro programmati pochi giorni dopo l’intervento all’imprevisto ‘sotto i ferri’ Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare di Sergio Marchionne e delle sue condizioni critiche. Tutto è iniziato sabato, con la convocazione urgente di una riunione dei Cda di FCA per sostituire l’ex Presidente Ferrari perchè “non potrà più tornare al ...

Anticipazioni Una Vita : Soler ucciso - mandato di cattura per Ursula Dicenta : Le Anticipazioni dei prossimi appuntamenti di Una Vita, trasmessi ad agosto su Canale 5, svelano che Ursula Dicenta si renderà protagonista di un nuovo omicidio dopo quelli di German De La Serna e Manuela Manzano. Infatti, la vecchia istitutrice pugnalerà l'agente Soler, reo di aver smascherato i suoi crimini. Infine il commissario Mendez emetterà un mandato di cattura nei confronti della Dicenta dopo aver scoperto che è immischiata nella morte ...

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme dato per sbarcare in Italia? I dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

EA acquisisce Industrial Toys - lo studio focalizzato sul mobile guidato dal co-fondatore di Bungie Alex Seropian : Nelle scorse ore è stato annunciato che Electronic Arts ha acquisito Industrial Toys, team di sviluppo di 14 persone con sede a Pasadena, in California.Industrial Toys è stato fondato nel 2012 da Alex Seropian, Tim Harris e Brent Pease. Seropian, CEO di Industrial Toys, è noto per il suo precedente ruolo di co-fondatore di Bungie e co-creatore di Halo. Harris è attualmente il presidente della società con Pease che ricopre il ruolo di ...

USD cede terreno dopo il dato sulla crescita delle retribuzioni : Sebbene l'economia USA abbia creato più posti di lavoro del previsto nel settore privato, 213.000 a fronte dei 195.000 previsti,, il dollaro è caduto bruscamente sull'onda della pubblicazione del ...

Simone Coccia VS Danilo Aquino - scontro su Instagram/ “Te rode er cul*!” - “T’insultano tutti - raccomandato!” : Simone Coccia VS Danilo Aquino, scontro social dopo il Grande Fratello 15, “Te rode er cul*!”, “T’insultano tutti, raccomandato!”: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (5 luglio) : Nadal non brilla - Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del ...

Wimbledon 2018 : edizione da record (al negativo) tra le donne. Cecchinato rimandato sull’erba - sarà derby Fognini-Bolelli : Il primo turno a Wimbledon è sempre un ostacolo difficile da superare per molti giocatori, perchè in tanti arrivano a giocare sull’erba con poche partite sulle gambe e con molte incertezze. Senza dubbio questa è stata senza dubbio un’edizione ricca di sorprese, soprattutto nel tabellone femminile dove, per la prima volta nell’era Open, ben tre delle prime dieci teste di serie hanno già detto addio ai Championships. Se ieri ...

Licenziamento : illegittimo se il datore non si pronuncia sulla richiesta ferie : Il Licenziamento per assenza ingiustificata sorretto dalle clausole della contrattazione collettiva non esime il giudice dall’obbligo di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente. Questo il pensiero della Corte di Cassazione espresso con sentenza n. 9339/2018 pubblicata lo scorso 16 aprile. Per approfondimenti sul tema, consulta lo speciale sul Licenziamento La Suprema Corte si è pronunciata sul ...

Denis Verdini in lacrime durante il processo sul Credito fiorentino : "Ho dato tutto per la banca" : Denis Verdini in lacrime oggi nell'aula del tribunale di Firenze dov'è in corso il processo di appello per il crac dell'ex Credito cooperativo fiorentino. Al termine delle arringhe dei suoi legali Verdini ha preso la parola per rilasciare dichiarazioni spontanee, ma l'emozione lo ha tradito costringendolo a scusarsi coi giudici e a interrompersi per riprendere il filo del suo intervento. "Non è vero che volevo far fallire la banca ...