Il crollo del titolo Facebook sul Nasdaq

Fca recupera in borsa dopo il crollo del 15% di ieri : Milano, 26 lug., askanews, - Fca in recupero a Piazza Affari dopo il tonfo di ieri. Le azioni mettono a segno la miglior performance tra le blue chip, con un rialzo del 4,3% a 14,59 euro all'indomani ...

Facebook - crollo record a Wall Street. I conti deludono : Roma, 26 lug., askanews, - Ricavi trimestrali in rialzo annuo del 42% ma sotto le stime. Utili in aumento del 31%, appena sopra le previsioni. Utenti cresciuti meno del previsto. Si è chiuso così il ...

crollo a Montedoglio - il giorno della sentenza : imputati il direttore dei lavori e l'ex direttore dell'Ente irriguo : E' attesa per oggi la sentenza per il Crollo nella diga Montedoglio . Lo scorso 5 luglio, nell'ultima udienza, sono state pronunciate le richieste di condanna del pm Luigi Niccacci, ovvero 16 mesi per ...

Fca - crollo choc in Borsa ma Manley conferma gli obiettivi del piano : Un giorno triste e difficile per Fca e il suo nuovo ceo Mike Manley. Mentre arrivava l'annuncio che Sergio Marchionne aveva lasciato questa terra, il manager britannico faceva il suo debutto pubblico ...

Il crollo di Fca in Borsa e il rinvio dell'incontro tra Trump e Putin : DALL'ITALIA Il titolo Fca è crollato a Piazza affari. Dopo aver aperto in forte calo è finito in asta di volatilità. Tornato in contrattazione, ha chiuso a -15,5 per cento. Nel giorno della morte di Marchionne, Fca ha annunciato l’azzeramento del debito e ha per la prima volta una liquidità netta

Fine di "affittopoli". Ma tra gli sfrattati ci sono pure gli sfollati del crollo al Portuense : Non solo i furbetti degli attici in centro a 13 euro al mese. Nel calderone della delibera per la Ridefinizione del piano di intervento sulle locazioni relative al patrimonio disponibile ad uso abitativo di Roma Capitale sono finiti anche gli sfollati del crollo della palazzina di cinque piani di via di Vigna Jacobini, nel quartiere Portuense.Dopo la tragedia in cui, nel dicembre del 1998, morirono 27 persone, compresi sei bambini, ora arriva ...

Muro del pianto a rischio crollo. Gli esperti : "Va vietato l'accesso" : Muro del pianto a rischio crollo. Gli archeologi israeliani sono giunti a tale conclusione dopo avere esaminato le crepe che si sono recentemente aperte lungo tutto il monumento. Da quest'ultimo si ...

Laos - 20 morti e almeno 100 dispersi dopo il crollo della diga - : Secondo una delle aziende che partecipano al progetto di costruzione dell'impianto, la struttura sarebbe crollata a causa "delle continue piogge". Il ministro Moavero Milanesi: "Cordoglio per le ...

crollo diga in Laos : un funzionario aveva avvertito del pericolo : Poche ore prima del Crollo della diga nel Laos, un funzionario della holding responsabile della costruzione della struttura Xe Pian Xe Namnoy aveva avvertito che a causa delle forti piogge la barriera era “in condizioni molto pericolose“: si tratta di parte di un comunicato interno fa emesso dalla Xe Pian Xe Namnoy Power Co, la joint venture impegnata nella costruzione dell’impianto. Lee Kan Yeol scriveva nel documento che ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 30 luglio – 3 agosto 2018 : Liam e Sally restano coinvolti nel crollo dell’edificio Spectra! : Anticipazioni Beautiful trame puntate da lunedi 30 luglio a venerdi 3 agosto 2018: i rapporti tra Bill e Liam si complicano nuovamente dopo che il giovane Spencer rimane ferito insieme a Sally, nel crollo della Spectra Creations. Anticipazioni Beautiful: Bill e Justin decidono di procedere alla demolizione dell’edificio della Spectra. Wyatt e Steffy non sono d’accordo con questa decisione ma ormai il capo degli Spencer è irremovibile. Liam e ...

Fca ed Exor - crollo in Borsa dopo la fine dell’era di Marchionne : La galassia Agnelli apre in forte calo all’indomani del cambio al vertice dettato dalle condizioni di salute di Sergio Marchionne ritenute “irreversibili“ dopo un intervento chirurgico. Il manager, ricoverato a Zurigo, non potrà tornare a lavoro e il gruppo, dopo un cda d’urgenza, ha definito la successione ai vertici della società. Alla guida di Fca è stato scelto Mike Manley, responsabile del marchio Jeep. In Ferrari John Elkann da ...

Klimkin ha accusato Mosca di "ripetizione del crollo dell'Ucraina" - : Il ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin ha affermato che a Mosca "non interessa il Donbass con i suoi abitanti ucraini", e la presunta proposta di Putin di tenere un referendum nel sud-est del ...

crollo New Delhi - si aggrava bilancio : almeno 3 morti e 10 dispersi : Crollo New Delhi, si aggrava bilancio: almeno 3 morti e 10 dispersi Crollo New Delhi, si aggrava bilancio: almeno 3 morti e 10 dispersi Continua a leggere L'articolo Crollo New Delhi, si aggrava bilancio: almeno 3 morti e 10 dispersi proviene da NewsGo.

All'Aeroporto D'Annunzio di Brescia crollo del traffico merci : Teleborsa, - Da Brescia rimbalzano i dati dell'emorragia che ha colpito l' Aeroporto di Montichiari , sotto controllo della veronese Catullo, ovvero nell'orbita di Save che a sua volta controlla ...